Persona no binaria recibe un título profesional por primera vez en Colombia

El pasado jueves 13 de abril, la Universidad del Rosario dio a conocer que Alelí Chaparro recibió su título profesional como ‘Abogade’, convirtiéndose así en la primera persona en Colombia en recibir el primer diploma de pregrado no binario en una institución de educación superior.



“Más que un logro personal, es un avance para todas las personas no binarias que están en la universidad y demás instituciones de educación superior. El diploma o título profesional representa esfuerzo, orgullo y lo más importante, identidad, por lo tanto, valorar esto es primordial”, manifestó Alelí Chaparro.



Según la Universidad del Rosario, el proceso para formalizar títulos no binarios en este centro educativo inició hace cerca de dos años, gracias a las iniciativas del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión (PLURALES) con el propósito de representar a quienes se identifican como no binarios.



“El inicio de este proyecto fue desafiante, ya que era un espacio poco explorado en el país; entonces lo primero que hicimos fue investigar los referentes nacionales e internacionales que nos permitieran identificar aspectos importantes y normativas específicas a nivel nacional”, comentó Luz Ángela Díaz, directora de la Dirección de Permanencia y Éxito Estudiantil de la Universidad del Rosario.



Asimismo, la Unirosario sostiene que el resultado de lograr este título no binario, forma parte de una serie de iniciativas que se han incluido como tema transversal en el Plan Integral de Desarrollo del centro educativo.

“Construir una cultura sólida para fortalecer la visión y el conocimiento de diversidad dentro del campus universitario, es uno de nuestros mayores ejes”, aseguró Alejandro Cheyne, rector de la institución.

En línea con esto, esta universidad bogotana viene liderando acciones como la creación del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión, la implementación de baños para todas las personas, la adecuación de los sistemas de información para reconocer el nombre identitario de estudiantes trans y no binarios en su interacción, de modo que se reconozcan en las listas y horarios de clase, carnet institucional, correo electrónico, entre otros.



“Hablar del reconocimiento de la identidad de género implica garantizar en todos los espacios de la vida cotidiana lo que muchas personas dan por sentado. Por ello, la Universidad del Rosario da la posibilidad de definir a sus estudiantes, más allá de las imposiciones sociales y los términos de su propia existencia”, expresó Flora Rodríguez, coordinadora del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión.



“En esta labor, las instituciones de educación superior tienen una tarea fundamental como espacio para la construcción y transformación de la sociedad”, agregó.



De acuerdo con el ahora ‘abogade’ Alelí, “en los últimos años se ha venido evidenciado un avance significativo respecto al reconocimiento nominal de las identidades de otras personas que no se identifican dentro de hombre o mujer en la universidad. El Rosario está abriendo cada vez más espacios y avanzando activamente en estos procesos”.



En Colombia, la Corte Constitucional, a través del fallo del Tribunal Superior de Medellín hacia Dani García quien se identifica como no binario, reconoció formalmente en los 2022 cuatro sexos legales: masculino, femenino, trans y no binario, gracias a la ponencia de la entonces magistrada Gloria Stella Ortiz. Debido a este cambio legal, hoy en Colombia es posible que personas trans y no binarias modifiquen su nombre y corrijan el componente sexo en la cédula y el registro civil como parte integral de sus procesos de afirmación de género.



Asimismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho manifiesta que aquel colombiano que desee corregir el componente “sexo” tanto en la cédula como en el registro civil, deberá acercarse a un notariado y solicitar el respectivo cambio.