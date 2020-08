Matrículas en universidades de Cali no disminuyó como se temía

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A pesar de los diversos retos que ha traído en la educación superior la pandemia por el coronavirus y las proyecciones de deserción en universidades que se tenían para este segundo semestre del año, los estudiantes no desistieron, ni hicieron una pausa en su proceso académico.



Por lo menos, los universitarios del Valle del Cauca determinaron continuar con sus estudios. Incluso, aunque aún algunas universidades no han finalizado su proceso de matrículas, los directivos afirman que la permanencia de los alumnos se ha sostenido y el ingreso de nuevos también.



La Universidad del Valle, por ejemplo, “no ha tenido deserción en pregrado sino por el contrario se ha sostenido, incluso ha crecido levemente en matrícula”, aseguró el rector de la institución, Édgar Varela.



Son más de 29.000 jóvenes los que se han matriculado en este segundo semestre. “Hasta la fecha, tenemos 17.450 estudiantes en pregrado, incluido los nuevos que son alrededor de 1700. No se presentó una disminución del número de estudiantes del semestre que arrancó en octubre del año pasado. En las sedes regionales tenemos 12.400 estudiantes matriculados”, precisó el rector de Univalle, quien además aseveró que estas son cifras superiores a la matrícula en el periodo 2018- 2019.

No obstante, Varela dijo que la disminución de matrículas se ha presentado en posgrados. “Hemos caído un poco, tenemos alrededor de 3000 estudiantes, antes teníamos aproximadamente de 3500”.



El lograr no tener un alto número de deserción de estudiantes en la universidad, el rector Varela comenta que se debe a “todo el esfuerzo de la institución junto con el Gobierno Nacional y del Valle para facilitar el pago de matrículas; hemos ofrecido rebajas del 30 % y 40 %. Además, hemos recibido por parte del Ministerio de Educación 1600 estudiantes en el Programa Generación E. También, hemos distribuido más de 2400 equipos de cómputo, incluyendo tabletas, 3000 conectores de USB o ‘Sim card’ con 60 GB de capacidad mensual de conectividad. Todo esto nos ha permitido tener un panorama positivo en medio de las dificultades que se han presentado”, señaló Édgar Varela.



En este sentido, coincide el rector de la Universidad Icesi, Francisco Piedrahita, quien dice que el esfuerzo realizado desde la institución a nivel financiero y académico, permitió que los alumnos no desertaran y no se cumplieran las predicciones estadísticas que se tenían a nivel nacional.



“Como todos, estábamos asustados porque se anunciaba que iban a ver deserciones del 25 %, 30 %, algunos del 50 %, El panorama no pintaba muy bien. Pero hicimos un trabajo bien hecho el semestre pasado con la enseñanza remota, además, realizamos esfuerzos financieros. Por ejemplo ofrecimos descuento del 10 % a algunos estudiantes; créditos con una tasa descontada; por primera vez permitimos matricular unos pocos créditos para que no se desvincularan”, resaltó el rector Piedrahita.



Es por esto, añadió, “la matrícula nos deja bastante satisfechos, el número de estudiantes es muy cercano a las proyecciones que nosotros habíamos hecho. Se tiene aproximadamente 6800 estudiantes matriculados en este segundo semestre”, acotó.



De igual forma, el rector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, dijo que aunque todavía no se tiene el consolidado de matrículas, se prevé un escenario optimista, respecto a lo que se proyectaba hace dos meses.

“De todas maneras hay una deserción que es responsable de la emergencia económica que estamos viviendo, hemos tratado de apalancar muchos estudiantes a través del Fondo Javeriano Solidario; nos tocó refinanciar algunos otros que tenían el primer semestre en pago a plazos, darle más plazo. Estamos haciendo el esfuerzo para que no se queden por fuera”, mencionó Luis Felipe Gómez, S.J. rector de la Universidad Javeriana.



Entre tanto, los directivos de la Universidad de San Buenaventura Cali, afirmaron: “Las matrículas sí han bajado, pero no en la proporción que se esperaba. Hemos tenido una pérdida de estudiantes del 15 % más o menos, pero puede disminuir porque faltan estudiantes por matricular. Dentro de las proyectos teníamos un margen entre el 15 % y 20 % de pérdida en pregrado”, anotó el Padre rector Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM.



Asimismo, aseveró: “hablamos con los padres de la importancia de continuar con la educación. Comprendieron que la educación que estamos ofreciendo es virtual, pero de calidad, no era más barata porque los profesores siguen siendo los mismos, hemos hecho inversiones en bioseguridad”, agregó el Fray Londoño.



El panorama mencionado anteriormente es el mismo que presenta la Universidad Nacional sede Palmira.

De acuerdo con el vicerrector Jaime Eduardo Muñoz, “la expectativa que tenemos es que no vamos a tener disminución en las matrículas, hasta el momento vemos que se han mantenido los estudiantes, incluso se han matriculado un poco más de los nuevos”.

¿Cuándo se dará la alternancia?



-De acuerdo con las instituciones de educación superior, están preparadas con los protocolos de bioseguridad para abrir las puertas a sus estudiantes, solo están pendientes del permiso a nivel nacional.



-Algunas estiman retornar a clase, en especial aquellos estudiantes que requieren hacer prácticas en laboratorios, talleres, en septiembre. “La universidad está lista. En septiembre podríamos estar regresando”, dijo el rector de la Universidad de San Buenaventura.