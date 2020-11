Juan Felipe Delgado Rodriguez

Hay que acompañar y guiar a los hijos, pero no hacerles el trabajo, porque les estarían haciendo un daño al no enseñarles que deben adquirir responsabilidades.

La educación virtual a causa del confinamiento trajo consigo grandes desafíos, no solamente para los maestros y las instituciones educativas, sino para los padres de familia, quienes se enfrentan a la formación de sus hijos a través de la nueva modalidad virtual o remota.

Expertos de algunas instituciones educativas de Cali dan recomendaciones para que los padres de familia se sientan más seguros a la hora de apoyar a sus hijos en esta nueva forma de aprender a través de la virtualidad.



Tener paciencia

​

Como en todo, la actitud es lo más importante. En este momento los niños se ven muy afectados por el encierro, les hace mucha falta sus profesores y sus compañeros de colegio. Por esto, Esperanza Rivas, rectora y fundadora del Colegio Diana Oese, les aconseja a los padres que “tengan mucha paciencia, deben llenarse de una bondad y amor infinito para con sus hijos. Para hacerles un buen seguimiento en el proceso educativo”.

Establecer rutinas



Un padre que acompañe el trabajo académico de sus hijos en casa debe establecerles rutinas diarias como que despierten a la misma hora que tendrían que hacerlo para ir al colegio, bañarse, cepillarse, desayunar, tomar el recreo como un espacio lúdico, aunque sea en casa, hacer deporte, pasear las mascotas, etc. Así lo manifiesta Sandra María Muñoz, coordinadora integral de primera infancia del Colegio Franciscano Pío XII.



Motivar

​

Para Claudia Fayad, docente del Colegio Colombo Británico, este es un momento ideal para acompañar a los niños y jóvenes desde la motivación, desde el estímulo hacia lo que representa estar en casa. Es preciso mostrarles todos los aspectos positivos de ver sus clases a través de la virtualidad. Por ejemplo, la profesora recordó que los pequeños también pueden disfrutar e interactuar con sus pares y sus profesores a través de las pantallas.



Dialogar

​

Desde la perspectiva de Claudia Fayad, jefe de la sección de Early

Childhood, que atiende a la educación inicial para la primera infancia del Colegio Colombo Británico de Cali, el diálogo resulta fundamental en este proceso de adaptación a la educación remota de los niños y jóvenes. Se trata de escucharlos con atención, preguntarles, por ejemplo, qué materias o temas se les dificulta, para ofrecerles un camino y que logren avanzar.



Utilizar herramientas virtuales



Algunos recursos más generales que sugiere Fayad para capacitarse como padres y acompañar adecuadamente a sus hijos son la página de Red PaPaz, “pues constantemente se están haciendo conferencias virtuales que promueven la educación, el cuidado de la niñez y la adolescencia en el hogar, además de brindar pautas para el acompañamiento de los niños en el proceso educativo desde casa”, aclaró la maestra del Colegio Colombo Británico.



Igualmente, invitó a los papás y mamás a ingresar a la página CommonSense Media.org. “Tiene un enlace explicando lo que los padres necesitan saber de los niños, su interacción con la tecnología por cada grupo de edad escolar y por tema, e incluso, por videojuegos, películas, aplicaciones y series de televisión adecuados para cada uno. Además, ofrece reseñas y calificaciones por edad de las aplicaciones que los niños usan a menudo”, destacó Fayad.



Asimismo, aconsejó a los padres explorar por ellos mismos las aplicaciones y herramientas que sus hijos utilizan, para poder proveer un acompañamiento cercano y significativo.

Capacitarse



Teniendo en cuenta que actualmente la educación se realiza a través de las plataformas virtuales es vital que los padres adquieran conocimientos en cuanto al manejo de estas. Existen diferentes cursos gratuitos sobre el manejo de las nuevas tecnologías y el marketing digital a través de la plataforma https://es.coursera.org/



También los tutoriales en YouTube son ideales para aprender cómo utilizar los diferentes programas. Al respecto, el director de Pastoral del Colegio Berchmans, el sacerdote Mauricio Bueno, considera que todo el tema de la virtualidad nos llega como una sorpresa.



“Descubrimos que hay cosas que no sabemos, nadie nace aprendido. Por tanto, hay que asesorarse, acercarse a la institución educativa y preguntar para no sobredimensionar, porque pueden pecar por exceso o por defecto. Pensar que algo es muy complejo cuando en realidad no lo es, o al contrario”. También, recomienda acudir a la Escuela de Padres, una estructura propia de cada institución educativa y que está presente para atender este tipo de temas.



Acompañar



La rectora del Colegio Diana Oese, Esperanza Rivas, expresa que la mejor forma en que los padres pueden apoyar a sus hijos es por medio de la compañía. No dejarlos solos en el proceso, estar pendientes de lo que deben hacer y estar prestos a orientarlos. Además, es preciso que los padres se turnen para realizar esta labor, con el fin de que uno solo no se sobrecargue con esta labor.



Apoyarse en el colegio



La coordinadora integral de primera infancia del Colegio Franciscano Pío XII, Sandra María Muñoz, aconseja que los padres de familia pidan asesoría a los docentes constantemente. “Hacer esta pregunta: ¿cuál es la mejor manera de ayudar a mi hijo? Estar muy atentos a las directrices que el maestro les envía cada semana en las guías de trabajo, reconocer e identificar lo que el niño debe trabajar pues es el maestro quien le marca la pauta a seguir”, agrega Muñoz.



Asimismo, los padres pueden comunicarse con los maestros y los psicólogos de la institución para encontrar la mejor forma de apoyar a los niños y adolescentes en su proceso educativo.



Crear lazos

​

Uno de los grandes beneficios del trabajo y del estudio remoto es que se comparte mucho tiempo en casa, lo que facilita los espacios para el diálogo y la interacción familiar. Para los padres es ideal aprovechar los momentos de recreo para hacer pausas activas y jugar o hacer los quehaceres del hogar de una forma divertida con sus hijos.

Mauricio Bueno,director de Pastoral del Colegio Berchmans, señala que para crear lazos con los hijos hay que acercarse a ellos con una actitud empática, si papá o mamá está mal humorado, debe tomarse un tiempo a solas, para no ‘cargar’ a los pequeños. “Si no hay un clima adecuado, donde haya cariño y franqueza, difícilmente se va a poder hacer un buen acompañamiento a los hijos”, añade Bueno.