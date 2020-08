La certificación en felicidad que recibió el Colegio New Cambrigde

Erika Mantilla

En Colombia existen 18 colegios que han recibido la acreditación de Great Place to Study, una certificación internacional que mide la felicidad como factor tangible para las comunidades educativas y que se ha consolidado como una insignia de honor que se otorga a las instituciones después de realizar estudios de datos científicos, recopilados por una encuesta de satisfacción automatizada, utilizando prácticas de aprendizaje y evaluación del siglo XXI.



Pues bien, en días recientes, el New Cambridge School Cali, NCSC, se convirtió en el primer colegio del Valle del Cauca y el 16º a nivel nacional en recibir esta importante acreditación.



El rector de la institución, Juan Felipe Mejía, resalta que el NCSC es el único colegio de la ciudad que combina dos de las más prestigiosas certificaciones internacionales a nivel curricular y pedagógico, “es decir, somos uno de los pocos colegios en el país certificados por ‘Cambridge Assesment International Education’ y uno de los 7 colegios en Cali facultados para otorgar el Diploma del Bachillerato Internacional, IB, que es el programa más valorado por las mejores universidades del mundo. Ahora, nos llega la alegre noticia de contar con una tercera certificación llamada Great Place to Study, la cual mide una serie de aspectos que nos llevan a monitorear el bienestar de nuestra comunidad, algo que para nosotros es fundamental en el proceso educativo”.



Para él es importante recordar que el proceso mide el bienestar desde diferentes ángulos. “Por una parte, miramos cómo es la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, sabemos cómo ellos se sienten en ese proceso académico y, sobre todo, en ese vínculo pedagógico entre los alumnos y los maestros; incluso, se evalúa la infraestructura, lo cual tiene que ver con el ambiente de aprendizaje”.



Esta es una evaluación de 360 grados bajo metodologías internacionales, en la cual solo 50 instituciones educativas en Colombia tendrán la posibilidad de certificarse. “Para nosotros es de inmenso valor este proceso que nos ha ayudado a diagnosticar dónde estamos y hacia a dónde vamos, mientras podemos crear estrategias de mejora en la construcción de ese camino que busca lograr seres humanos balanceados y holísticos”, dice Mejía.



Y es que no podemos dejar de lado que entidades mundiales como Unicef, organismo de la ONU dedicado a la infancia, publica informes habituales sobre el tema y hace énfasis en la importancia de evitar los trastornos de la salud mental para el logro del estado ideal de los niños.



Por eso, actualmente la sociedad les exige cada vez más a los colegios que les brinden a los estudiantes las herramientas adecuadas para lograr una satisfacción integral en el éxito académico y así aportar a la construcción de una sociedad más feliz.



