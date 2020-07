El profe Maya, un aliado para aprender las tablas de multiplicar y amar las matemáticas

Nataly Santacruz Maldonado

José Henry Maya lleva años buscando crear la ‘píldora’ perfecta para curar los dolores de cabeza de los estudiantes que ven en los números y las matemáticas un traspié en su objetivo de aprender para la vida y pasar sin preocupaciones los años escolares. Es por eso que encontró en Youtube un aliado perfecto para elaborar videos explicando diferentes dinámicas con las que enseña las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división a todas las personas que lo necesiten.



"Quiero ir sumando estrategias para que a los niños y niñas se les vuelvan atractivas las matemáticas y se enamoren de ellas”, comenta este profesor de matemáticas, física, cálculo y trigonometría, quien el pasado 10 de julio estrenó su canal en Youtube ‘El profe Maya’, con el video: ‘Multiplicación Didáctica, Calculadora Maya’, que tiene como protagonista a su hijo Juan José, de 10 años, quien ha sido uno de principales motivos para buscar métodos que enamoren a niños y jóvenes de esta ciencia del conocimiento.



Pero ese no es el primer vídeo en Youtube de este profesor de la Institución Educativa Semilla de la Esperanza de Amaime, Palmira. El pasado 1 de mayo, Henry publicó ‘El método Maya para memorizar rápidamente las tablas de multiplicar’, video que hoy tiene más de 2300 visualizaciones y mediante el cual explica diferentes trucos para aprender las tablas del 5 y del 9 partiendo del conocimiento de la tabla del 2, del uso de la propiedad conmutativa (el orden de los factores no altera el producto) y de la propiedad modulativa (todo número multiplicado por 1 da el mismo número).

“Con el Método o Triángulo Maya las tablas pasan de ser 80 (desde el 2x1 hasta el 9x10 hay 80 tablas de multiplicar) a solo 15, porque a través de las propiedades modulativa, conmutativa, la potencia de 10 y los trucos que explico para las tabla del 5 y la del 9, las tablas para aprenderse de memoria se reducen a 15, incluso, con el tiempo las bajaré a 10”, explica orgulloso el profesor José Henry, oriundo de El Cerrito, Valle, quien al ser preguntado por el desarrollo de su idea confiesa que fue en casa, con ensayos y retos entre él y su hijo.

Ver video para explicación del método:



La pandemia mundial ocasionada por el Covid-19 que tiene a los niños sin ir al colegio, estudiando sin la ayuda permanente de sus profesores y en muchas ocasiones, sin el conocimiento de sus padres, hizo que el profesor José Henry compartiera su método. “Yo ya tenía el video y el detonante para publicarlo fue un vecinito que tiene problemas de aprendizaje, la mamá me había contado que el niño no entendía las tablas. Inicialmente le envié el video a ella, pero luego reflexioné que el conocimiento no es nada si no lo compartes y decidí publicarlo”, explica el docente, quien hoy al ser visto por las calles de su municipio –Ginebra, Valle del Cauca- es señalado como ‘el profe de las tablas’, algo que lo llena de emoción y orgullo.

El profe de la bata de números

Pero la historia de José Henry Maya con las tablas de multiplicar no es nueva. En las diferentes sedes de su escuela -que son en la zona rural de Palmira- se pasea con una colorida y creativa bata que llama la atención de todos. “La bata es con la que estudié Ingeniería Industrial en la USC, mi mamá me la hizo hace más de 23 años. Un día, hace casi 15 años, le pinté todas las tablas de multiplicar y puse el 7x8 más grande que las otras operaciones porque era el que más me costaba cuando era estudiante, eso se los expliqué a mis alumnos para que ellos supieran que todos hemos tenido dificultades con los números”, relata ‘el profe Maya’.

De esa manera, José Henry busca acabar la apatía por los números y no verse como un profesor cuadriculado, además añade a su atuendo, una nariz de clown y ‘muchos trucos matemáticos’ para llamar la atención y cautivar a un público que a veces es disperso. Casi 110 estudiantes son sus pupilos diariamente, a quienes ahora atiende de manera virtual, bajo las pocas posibilidades que tienen sus estudiantes de acceder a esta.

El Covid- 19 no ha hecho que el profesor Maya deje de tener contacto directo con los niños, los números y sus enseñanzas, ya que por estos días ha convertido el antejardín de su casa, en el municipio de Ginebra, donde reside, en un espacio para dar asesorías de matemáticas a sus vecinos y demás niños que lo necesiten. “Ahora por la pandemia organizo un tablerito en el antejardín y doy asesorías a los niños que vienen y me piden ayuda”, cuenta.



Las asesorías son de manera personalizada por cita con horario y con la distancia y elementos de bioseguridad exigidos por el Gobierno Nacional para la protección contra el Covid-19. El resto del tiempo lo dedica a planear cómo será su próximo video en Youtube y con qué nueva dinámica va a explicar una tradicional operación matemática.

Por estos días el antejardín de la casa del profe Maya se ha convertido en un lugar perfecto para aprender matemáticas de manera fácil y amena. Foto: Especial para El País

Dar clases en el antejardín de su casa no es un proyecto propio nuevo para él. En 2016, antes de empezar a hacer su maestría, se reunía con los niños de su barrio, Ciudadela La Mansión, todos los sábados en la mañana a estudiar. “Enseñar era una locura porque llegaban niños de todos los grados, pero logramos un punto tan articulado que los de décimo me ayudaban con los de quinto y hacíamos las tareas todos juntos, fueron lindos momentos”, recuerda el profesor José Henry.

‘El profe Maya’ siempre ha visto su vida bajo la misión de servir. Es egresado de la Institución Educativa Ginebra La Salle, donde aprendió que para ayudar a los demás se puede hacer desde la profesión u ocupación que se tenga. Ingeniero Industrial de profesión, graduado en la primera promoción de esta carrera en la Universidad Santiago de Cali en 1996 –título que obtuvo gracias a un convenio entre el Colegio Providencia de Palmira y esta Universidad-, tiene estudios en pedagogía realizados en la Universidad de San Buenaventura y es magíster en educación con concentración en didáctica de la matemática de la Universidad Icesi.

José Henry llegó a la docencia por casualidades de la vida y gracias a la ayuda e inspiración de Ítalo Reyes, uno de sus profesores de bachillerato, quien lo incitó a entrar a la Universidad y tiempo después, siendo ya profesional, lo apoyó en la inscripción de un concurso docente. “La docencia me ha permito liderar procesos como ingeniero y pedagogo, he unido las profesiones y las he puesto al servicio del ser humano y más en niños que son la semilla de esperanza para que este país cambie y creo que así estoy sembrando en tierra fértil”, asegura.



Es un hombre sencillo, alegre y sensible, llora con facilidad, no le gusta ver noticias, ama la naturaleza y busca siempre ser un apoyo para sus estudiantes y la comunidad en general.



También recoge mercados con un grupo llamado ‘Solidarios con amor’ para las familias necesitadas de su municipio y los entrega los sábados, momento que aprovecha para ofertar sus asesorías gratuitas en matemáticas con los niños de estas familias.

Además tiene una huerta casera, en la que también enseña a los niños esta práctica y cosas importantes para la conservación del medio ambiente. Foto: Especial para El País

El profesor Maya es un misionero incansable y cada vez busca una nueva manera de ayudar y dejar huella, con lo que él asegura alargará su vida. “Uno no muere si lo recuerdan y si después de mi muerte un niño de los que les enseño ahora dice ‘yo tuve un profesor que se llamaba José Henry Maya y me enseñó las tablas, o a sembrar, o a salir adelante a través del conocimiento y las ganas’ eso hará que se extienda mi legado y pueda ser recordado”, explica y agrega: “Con las tablas voy a extender mi vida un poco más. Con que una persona en todo Colombia y por qué no, en el mundo, aprenda con el Método Maya las tablas yo estaré más que tranquilo y satisfecho”.



Su gran sueño hoy es enamorar a los niños y jóvenes de los números y las operaciones matemáticas por medio de sus métodos didácticos compartidos en su canal de Youtube, aprovechar su conocimiento, educación y don de misión para ser un youtuber de influencia e impacto positivo y por último, pero no menos importante, dar a conocer tanto su método de multiplicación y que las personas aprendan de él hasta lograr que en la parte trasera de los cuadernos no estén las tablas de multiplicar tradicionales si no ‘El triángulo Maya’, su triángulo. Todos estos sueños y planes le permiten seguir aportando a la sociedad en todos los ámbitos posibles y siendo feliz a través de la docencia, profesión que le permite seguir viviendo cada día.

Así es el método Maya:

Partiendo de que ya el estudiante ya se sabe la tabla del dos (que consiste en sumar el número que se está multiplicando dos veces. Ejemplo: 4x2= 8 y 4+4 =8) y de la aplicación de la propiedad conmutativa (el orden de los factores no altera el producto. Si te sabes la tabla del 2 no se debe aprender el 4x2, el 5x2 y demás números o si conoces los trucos de la tabla del 5 o del 9 no te debes aprender 3x5 o 4x9) y de la propiedad modulativa (todo número multiplicado por 1 da el mismo número), el profesor Maya explica y forma ‘El triángulo’ así:



Tabla del 3: 3x3, 3x4, 3x6, 3x7, 3x8



Tabla del 4: 4x4, 4x6, 4x7, 4x8



Tabla del 5: El truco para la tabla del 5 es pensar en la mitad del número por el que se está multiplicando (si este es par) y agregarle un 0.

Ejemplo: 4x5= la mitad del 4 es 2 y se le agrega un 0= 20, 5x8= La mitad del 8 es 4 y se le agrega 0 = 40. Si el número es impar se saca la mitad y se suprime la coma, 3x5= La mitad de 3 es 1,5, que queda en 15, 5x7= 35, la mitad del 7 es 3,5 y sin la coma queda en 35. Inténtalo con todos los números y funcionará.



Tabla del 6: 6x6, 6x7 y 6x8



Tabla del 7: 7x7 y 7x8

Tabla del 8: 8x8



Tabla del 9: En este caso los dos números del resultado siempre suman 9. Ejemplo: 9x3= 27 y 2+7= 9, el truco está en combinar estas sumas pensando en el número anterior al que se está multiplicando.

Para este caso (9x3) te debes preguntar ¿Cuál es el número anterior al 3? El 2 y ¿cuánto le falta al 2 para llegar a 9? 7, por eso el resultado es 27. Más ejemplos: 9x6 (el número anterior al 6 es el 5 y le faltan 4 para sumar 9) = 54.



Tabla del 10: Potencia del 10: Lo único que se debe hacer es agregar un 0 al número por el que se está multiplicando. 10x3= 30, 10x6= 60 y así sucesivamente.