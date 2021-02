Javeriana Cali recibe certificación de Icontec de Operaciones Bioseguras

Ana Maria Ramos

El instituto destaca el cumplimiento del ciento por ciento de los protocolos de bioseguridad exigidos en nuestro país. “Este es un logro muy importante porque muestra esa sensibilidad y ese cuidado por la comunidad educativa, por una Javeriana segura”, asegura el rector del centro educativo, el sacerdote Luis Felipe Gómez Restrepo.



La Universidad Javeriana-Cali recibió el pasado 5 de febrero, la Certificación de Operaciones Bioseguras, otorgada por el Instituto Colombiano de Normas y Técnicas de Certificación, Icontec.



Esto, después de un proceso de verificación de la implementación y aplicación sistemática de protocolos de bioseguridad, bajo los estándares establecidos con base en la normativa de regulación nacional, para minimizar riesgos de trabajadores, estudiantes, clientes, visitantes y proveedores, frente al contagio de Covid-19, al interior y por fuera del campus universitario.



La certificación en Operaciones Bioseguras de Icontec destaca el cumplimiento exitoso del ciento por ciento de los protocolos de bioseguridad exigidos, de acuerdo a la normativa de regulación nacional y de las disposiciones exigidas por el Gobierno Nacional, a través de las resoluciones 000666 y 1721 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, frente a aspectos como:

- Medidas de bioseguridad al interior del campus universitario, prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.



- Monitoreo de síntomas.



- Procedimiento para personas sintomáticas.

​

- Medidas para la comunidad educativa, familias o cuidadores.



-Plan de comunicación y capacitación para la mitigación del contagio de Covid-19.



La Universidad Javeriana Cali es la primera universidad del suroccidente colombiano en recibir esta certificación, otorgada por cumplir con el 100% de las medidas y estándares exigidos por el Gobierno Nacional para prevenir y mitigar la propagación del Covid-19 desde el sector educativo.



De acuerdo con el rector de la institución, el sacerdote jesuita Luis Felipe Gómez Restrepo, “el cuidado de nuestra comunidad educativa nos llevó a afinar, a través de una certificación independiente, la buena implementación de los protocolos de bioseguridad. Así pasamos todos los procesos de certificación y hoy por hoy el Icontec nos da un sello del cumplimiento del 100% de todas las actividades de bioseguridad para la Javeriana Cali. Este es un logro muy importante porque muestra esa sensibilidad y ese cuidado por la comunidad educativa, por una Javeriana segura”.



El compromiso institucional para obtener esta certificación, permitió a la universidad crear un equipo multidisciplinar para trabajar articuladamente. Es así como se unen las vicerrectorías académica y administrativa, las oficinas de Gestión Humana y su coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, Recursos Físicos, Gestión por Procesos, Centro de Servicios Informáticos, Comunicaciones, el Centro de Bienestar.



En la implementación de las acciones bioseguras, como la adaptación del campus a las medidas y protocolos reglamentarios de bioseguridad, la planeación del retorno voluntario y programado a la sede de la institución y la gestión de la comunicación para informar, formar y acompañar a la comunidad javeriana, se dio la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios, con miembros de las distintas áreas, oficinas y dependencias de la universidad que aportaron desde cada uno de sus roles, sumado el apoyo tecnológico y amplio conocimiento aplicado, para la obtención conjunta de este logro.

Gracias al compromiso de la comunidad javeriana para adoptar con responsabilidad las medidas, aseguran sus directivas, fue posible evidenciar que estas acciones han permitido preservar la salud de todos y adoptar buenas prácticas de cuidado y autocuidado.



Esta certificación brinda la confianza para sentirse seguros en el campus de la Javeriana, pues valida que este centro educativo tiene protocolos que minimizan el riesgo de propagación de la pandemia.



Además, la certificación potencia el Plan Cuidarnos de este centro educativo, desde el cual se continuará con el propósito de informar, formar y acompañar a la comunidad educativa para crear hábitos de autocuidado y cuidado del otro, como también de implementar las mejores prácticas y adoptar todas las recomendaciones para evitar el contagio de Covid-19.



Cómo puede contribuir cada miembro de la comunidad educativa con el cuidado propio y el de los demás



Es indispensable cumplir con los seis hábitos fundamentales de autocuidado:



1. Use siempre el tapabocas, desde que sale de casa, durante todo el tiempo de permanencia en el campus y al retorno a su casa. Son elementos de protección que sirven como barrera para contener la diseminación del virus que la persona puede tener en su cuerpo, o que también se encuentra en el ambiente.



2. Mantenga la distancia de seguridad mínima, de 2 metros lineales, con otras personas. Igualmente, evite el saludo de manos, abrazos o besos. Hay personas que pueden ser portadoras del virus sin ser conscientes de esto o sin presentar síntomas y transferirlo al entrar en contacto con usted... incluso puede ser usted. Por eso es indispensable mantener la distancia física.



3. Lávese las manos con agua y jabón, mínimo cada 3 horas, durante 40 segundos. Al lavarse las manos, se elimina el virus, si este se encuentra en estas extremidades. Si por algún motivo no puede realizar el lavado de sus manos con agua y jabón, use desinfectante a base de alcohol al 70 %.



4. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. Al cubrir la boca y la nariz durante el estornudo o tos se evita la diseminación de gérmenes y virus. Si usó un pañuelo desechable, deposítelo inmediatamente en los recipientes de color rojo y lávese las manos con agua y jabón. También, realice la limpieza de sus manos con desinfectante a base de alcohol al 70 %.



5. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, nariz o boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie contaminada a su organismo, inmediatamente.



6.Manténgase informado sobre las últimas novedades relacionados con el Covid-19 y atienda las orientaciones emitidas por la universidad. Permanezca al tanto de la última información y medidas a nivel regional, nacional y global con respecto al Covid-19, como también de las orientaciones al interior y por fuera del campus, para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas e institucionales.



- Diligenciar diariamente la Encuesta Diaria de Vigilancia Epidemiológica, para poder conocer su estado de salud.



- Informarse a través de todos los canales de comunicación de la Javeriana, para recibir información importante sobre el cuidado de la salud propia y la de la familia.



- Hay que tener presente que todos somos gestores de bioseguridad. Ayude a divulgar el mensaje de autocuidado y las buenas prácticas.