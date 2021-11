Intercambios estudiantiles, una experiencia que hay que vivir: ¿qué requisitos se exigen?

Los intercambios estudiantiles consisten en viajar a otro país o ciudad para realizar programas académicos sobre el área de estudio que se está cursando. También para hacer alguna pasantía o práctica profesional.

El intercambio estudiantil posibilita al estudiante desempeñarse mejor en su área de trabajo a nivel profesional; de igual manera, brinda herramientas para interactuar y experimentar nuevas formas de vida y de conductas culturales.



Es por esto, que muchos estudiantes en el país se han arriesgado a tomar la decisión de cursar un semestre en otra parte del mundo, debido a que les abre las puertas no solo para mejorar sus saberes educativos, sino para acceder a una buena oferta laboral. Por ello, varias instituciones de educación superior facilitan a sus estudiantes hacer un intercambio con las universidades con las que tienen convenios y ofrecen la carrera, idioma y área en la cual el joven cursa o está interesado.



Universidades de Cali como la Icesi, Javeriana, del Valle, Santiago de Cali, Autónoma de Occidente, manejan en sus oficinas de relaciones internacionales diferentes requisitos sobre los programas académicos, aunque varias de sus exigencias concuerdan entre sí.



Cabe destacar que los intercambios estudiantiles son divididos por tipos de modalidad según el interés de cada persona como, por ejemplo, semestre en el exterior, pasantía, estancia de investigación, doble titulación y hasta rotaciones en la Facultad de Salud. Sin embargo, se requiere que el estudiante, ya sea de Ingeniería, Salud o que curse cualquier carrera que ofrece el centro educativo tenga un promedio acumulado superior a 3.5 o a 3.9.



Además, debe de estar matriculado académica y financieramente en la universidad, como también haber cursado el 40 % de la carrera. Estos requisitos aplican para la Facultad de Salud como para todos los programas ofrecidos por la universidad. No obstante, en Icesi el estudiante debe haber cursado 2 años como mínimo. Otras de las exigencias es tener la autorización del director de la carrera, firmar el convenio en el que se compromete a aceptar y a cumplir las políticas del país y universidad de destino. Si la institución de interés no es hispanohablante el estudiante deberá tener un nivel intermedio-alto de inglés (B1).

Lea también: Los pilos de la Icesi que la 'rompieron' en la final del mundial universitario de programación



De igual manera, la universidad de convenio apoyará el proceso de solicitud y estará dispuesta a resolver cualquier duda e incluso, el problema que tenga el estudiante al momento de completar los requerimientos.



Cuando el estudiante no tiene las condiciones económicas para gozar de esta alternativa, “puede postularse para conseguir una beca por medio de la universidad. También, están presentes las ayudas gubernamentales”, indicó Jesús David Perdomo, director de la oficina de relaciones internacionales de la Universidad Santiago de Cali.

"Recibir una beca para el intercambio

ha distinguido mi curriculum y mejorado el poder tener un empleo de calidad" Walter Devia, estudiante.

Tanto la Universidad del Valle como la Autónoma de Occidente ayudan a sus estudiantes con becas que abarcan alrededor de un 70% en la matrícula financiera.



Según Sandra Toro, directora de la oficina de relaciones internacionales de la Universidad del Valle, esta brinda ayuda con financiación nacional. “Los estudiantes realizan sus programas internacionales con becas o ayudas de financiación nacional, a través de Mintic, fondos propios de investigación de Univalle u otros fondos apalancados de la Cooperación Internacional”.

Lea además: Las claves para alcanzar un buen puntaje en las Pruebas Saber 11



En el caso de la UAO, la mayoría de las universidades con las esta tiene convenios ofrecen una beca del 100 % en el valor de la matrícula.



De igual manera, la Pontificia Universidad Javeriana, la Icesi y la Santiago de Cali también tienen becas ofrecidas por ellas o directamente por el gobierno como Ser Pilo Paga y Generación E, además del descuento en la matrícula financiera. Quienes sean beneficiarios de estas becas reciben un bono para apoyar sus gastos de sostenimiento en el exterior.



La Universidad Icesi ofrece a los admitidos de los programas de intercambio y doble titulación en el exterior un descuento del 50 % en el costo de la matrícula; la Javeriana tiene la beca de movilidad internacional que también brinda descuento en la matrícula y la Universidad Santiago de Cali tiene un fondo de financiación internacional.



Experiencia enriquecedora



Debido a las posibilidades de ampliar conocimientos y aplicarlo en el campo profesional, Stephanía Barrera Céspedes, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente comparte la experiencia y las ventajas que le trajo realizar un semestre en el exterior.



Ella hizo su intercambio en Brasil. La universidad tenía un buen convenio que le permitió acceder a una gran experiencia que no se limitó únicamente al aspecto académico, sino, a un aprendizaje cultural y enriquecedor que brinda el hecho de estar en otro país con mucho más estudiantes de intercambio.



“Yo no solo aprendí de la cultura brasilera, también de la cultura mexicana, de Dinamarca, España, Francia, África y muchas partes del mundo, lo cual hizo que adquiriera nuevos saberes culturales y un contexto más amplio sobre las formas de vida”, dice la joven.



Además, Stephanía aprendió los funcionamientos de los equipos en el laboratorio de biología molecular y celular, lo que le brindó herramientas suficientes para adentrarse y conocer a profundidad en que área de su carrera profesional podría desempeñarse.

Puede leer: Cinco buenas ideas de docentes universitarios de Cali que fueron premiadas



Igualmente, Walter Devia Lozano, quien ya es egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en la carrera de Ingeniería de Sistemas, pudo vivir la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero para ampliar sus conocimientos sobre la ingeniería y perfeccionar el idioma inglés.



Devia hizo el intercambio en la Universidad de Monterrey (México), la cual cumplió de gran manera sus expectativas, por lo que, la educación recibida fue a través de excelentes profesionales. “La educación provenía de profesionales con grado de doctorado que practicaban la asignatura en la vida real, esto hacía las clases más creíbles porque no se trataba de teoría vaga, sin evidencia”.



Para Walter la educación recibida en México fue fructífera porque le brindó un nivel educacional de gran calidad y pudo mejorar en gran manera su nivel de inglés. Aunque, era una universidad de habla hispana, dice, muchas de las clases eran completamente en inglés. “En mi caso tuve muchas clases en donde el principal idioma era el inglés, incluso, en asignaturas diferentes donde no se debía de hablar inglés como, por ejemplo, ‘Investigación de operaciones’ la recibía en inglés”, resaltó Devia.

Otras fuentes: Claudia Castaño. directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Karen Gálvez, de la oficina de prensa de la UAO.

Piedad Gómez, directora de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Icesi.





El 70 % de beca que actualmente otorga la Universidad Autónoma de Occidente a sus estudiantes que van a intercambio es justamente un apoyo a este y a su familia

para su sostenimiento en el país

de destino.

Otras ventajas

La educación y las vivencias que proporciona un intercambio son realmente gratas e inolvidables, ya que, el estudiante conoce, entiende y se desenvuelve en culturas diferentes a la nativa.



Le permite una ampliación de contactos internacionales que le servirán de gran manera en un futuro cercano.



Recibe una educación con un estándar de calidad muy alto, lo que le brinda una mejor presentación en su historia académica.



Explora nuevas perspectivas investigativas para su área formativa, lo cual hará que se desempeñe eficazmente en su profesión.



Es una alternativa que enriquece tanto el campo profesional como el personal porque va a ampliar la visión de la persona con respecto al mundo y a él mismo, debido a que va a conocer más sus propias habilidades y a adquirir una mayor responsabilidad, autonomía y madurez.