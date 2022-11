Icfes abre inscripciones para pruebas estatales

El registro de las pruebas Saber 11, Pre-Saber y de Validación del Bachillerato estarán vigentes hasta el 29 de diciembre.

Los estudiantes de instituciones educativas privadas y públicas que se encuentran cursando el último año académico o las personas que deseen presentar las pruebas del Estado, pueden realizar su proceso de registro hasta el jueves 29 de diciembre del presente año.



Como parte del trabajo continuo de fortalecimiento de la evaluación de la educación de calidad en el país, el Icfes abrió el proceso de inscripción para tres de sus pruebas: Saber 11 calendario B, Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico.



Leer también: Denuncia: por vengarse de su novia, hombre maltrató y torturó a un gato hasta matarlo



Estas evaluaciones serán llevadas a cabo el domingo 26 de marzo de 2023, bajo la modalidad lápiz y papel.



Estos exámenes serán llevados a cabo en dos sesiones de una duración de 4 horas y 30 minutos cada una. Se evalúan competencias en: Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.



Para quienes no logren realizar el proceso de inscripción a tiempo, del lunes 2 al viernes 13 de enero del 2023 se dará el registro extraordinario. La publicación de citaciones se realizará el viernes 10 de marzo del próximo año.



Los resultados serán emitidos en dos fechas distintas del 2023 en la página web del Icfes:





El sábado 27 de mayo: Para estudiantes y bachilleres graduados que presentaron el examen Saber 11.

El sábado 3 de junio: Para aquellos que presentaron el Saber 11, el Pre-Saber y el examen de validación del bachillerato (quienes aprueban la última evaluación podrán acceder también al diploma del título de bachiller otorgado por el Icfes).

En la página web del Icfes se pueden consultar cuadernillos con preguntas de práctica para repasar.

“Invitamos a los rectores e instituciones educativas a realizar con tiempo el proceso de inscripción de sus estudiantes, de manera que no afecte su tránsito hacia la educación superior. Esta prueba busca brindar herramientas que contribuyan a orientar el proyecto de vida de los jóvenes a partir de sus habilidades y retos de aprendizaje”, afirma Andrés Molano Flechas, director general del Icfes.



La prueba Saber 11 va dirigida no solo a estudiantes que están por finalizar su grado undécimo en establecimientos educativos o institutos de validación, sino también a quienes deseen mejorar su puntaje o que aún no han presentado este examen.



En el caso específico de la prueba para validantes, se pueden inscribir las personas que no estén matriculadas en una institución educativa y que quieran obtener su título de bachiller, siempre y cuando hayan cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen.



Para pasar el examen se debe contar un puntaje igual o total a 30 puntos, para que así el Icfes pueda otorgar el diploma de bachiller.

Esta prueba también pueden realizarla los ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio colombiano.



De igual forma, el Icfes ofrece el examen Pre Saber a todos aquellos que quieran familiarizarse con la estructura y condiciones de la aplicación de Saber 11.



Para mayor facilidad y seguridad, el recaudo de los tres exámenes se podrá realizar en línea, a través del botón de pago PSE. Sin embargo, este también podrá realizarse de manera presencial en las sucursales del Banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera.



Todas las consultas relacionadas con inscripciones, citaciones y resultados pueden hacerse a través del portal icfes.gov.co, en la página de inicio o en la pestaña exámenes.