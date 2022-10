Los resultados del estudio ‘Plataformas globales, protecciones parciales’, de la organización estadounidense Fairplay, y de otras instituciones civiles, como la colombiana Red Papaz, mostraron que los niñas, niños y adolescentes del mundo tienen un acceso desigual a las protecciones de privacidad y a los términos y condiciones de las plataformas TikTok, Whatsapp e Instagram.



Según esta investigación, los menores de edad de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Etiopía, Ghana, Indonesia y Sudáfrica, por ejemplo, no cuentan con los mismos controles y configuraciones de protección que sus pares de Europa.



Juan Felipe Urrea, jefe de Líneas de Atención para la Niñez y la Adolescencia de Viguías de Red Papaz, explicó a El País los objetivos y alcances de esta investigación en la que participaron catorce países.

¿Cuál fue el propósito del estudio?

El objetivo era observar si estas plataformas, que son globales y están disponibles para niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, están ofreciendo el mismo nivel de protección, de privacidad, de seguridad para cada uno de ellos, independientemente del lugar donde vivan.



Para ello se observaron tres características puntuales de las plataformas: la edad mínima del usuario, si los términos y condiciones de seguridad y privacidad estaban en idiomas distintos al idioma oficial del país y si las cuentas de usuarios de 17 años eran públicas, lo que permite que cualquier persona se pueda poner en contactos con ellos, acceder a las fotos, a las publicaciones que publiquen.



¿Qué hallaron?

Que las plataformas discriminan sobre el tipo de seguridad, de protección, conforme a las legislaciones vigentes en cada uno de los países. Como la legislación existente respecto a temas de protección de datos personales, sobre todo de niños, niñas y adolescentes es mucho más robusta en países de la Unión Europea, encontramos que los menores de allá disfrutan de una mayor seguridad, de mejores términos y condiciones de privacidad que los del resto del mundo, incluidos los de la región de Latinoamérica y el caso puntual, los de Colombia.

¿A qué cree que se debe esta discriminación?

Los países europeos cuentan con estados con mayores capacidades de regulación no solo de estas temáticas sino en general de los temas de la vida social y tienen la fuerza suficiente para lograr poner en acción todas estas disposiciones. Estoy convencido de que se trata de un tema de la legislación existente y de la fortaleza que tenga cada estado o cada grupo de estados para aplicar estas iniciativas. Desafortunadamente, en Colombia estas discusiones apenas las estamos dando. Esto, de todos modos, nos da un espacio de aprendizaje para conocer las experiencias exitosas: qué podemos rescatar, qué cosas quizá es necesario ajustar. Pero estoy convencido de que en América Latina, puntualmente en Colombia, hacia allá es donde debemos avanzar.

¿Cuáles plataformas brindan más protección a los menores?

Hay algunas plataformas que en algunos países específicos tienen un desempeño inferior que en otros. Pero, más allá de hablar de una plataforma específica hay que señalar que estas tres, Instagram, Tik Tok y Whatsapp, que son más usadas por los menores de edad, están dejando excluidos a niños, niñas y adolescentes en todas las naciones, a excepción de países de la Unión Europea.

¿Cuáles son esas medidas que tienen en Europa para protegerlos?

Whatsapp, por ejemplo, establece como edad mínima del usuario los 16 años, sin embargo, en otros lugares aparecen los 13 años o en el caso de Colombia son los 18, con el consentimiento de los cuidadores. No obstante, esto nunca es señalado por los términos y condiciones de seguridad de Whatsapp. Y estoy seguro de que muchas de las personas que lean esta entrevista se van a preguntar: ¿en qué momento le di consentimiento a mi hijo o hija que tiene 11, 12, 13 años, para que tuviera una cuenta de Whatsapp? Eso no se tiene claramente establecido.



Vemos, sobre todo en países donde se hablan diferentes lenguas, que muchos de los términos de seguridad aparecen, por ejemplo, solo en inglés. Para muchos niños, niñas y adolescentes va a ser muy difícil saber dónde pueden reportar a un usuario que les está diciendo cosas que le desagradan, que les está solicitando fotos, o dónde pueden reportar ese contenido que les parece inadecuado. También, aunque lo tengan en español, está en una jerga técnica que ellos no entienden. Y no solo se trata de que puedan reportar dentro de la plataforma, sino que esta oriente al usuario en dónde más puede reportar, como en la línea virtual Te Protejo, de Red Papaz.



Lea también: Adhara Maite Pérez, la niña prodigio de 11 años que ya tiene dos ingenierías



Y en el caso de las cuentas de usuarios de 17 años que son públicas por defecto, ya que la plataforma define automáticamente que sea así, ese menor va a verse expuesto a interacciones indeseadas porque cualquier persona lo puede encontrar dentro de la plataforma, le puede escribir, ponerse en contacto con él, ver las fotos que publica, lo que escriba, todo esto es una exposición innecesaria que está sufriendo. Si tuviera una cuenta privada, como ocurre en otros países, que por defecto es privada, no se va a ver expuesto.

¿Qué responsabilidad tienen las autoridades y la sociedad en esta desatención a los menores?

Lo que vemos es que las plataformas están respondiendo a las legislaciones existentes en cada uno de los países. Y más que de las falencias, quisiera hablar en términos de los retos que tenemos y estoy seguro de que con la industria podemos llegar a muchos acuerdos para elevar los estándares de protección. Ya tenemos diferentes iniciativas en el mundo que han probado ser exitosas y son referentes, como es el caso del Reino Unido y el estado de California, en EE.UU. Las medidas apuntan a que las plataformas al momento de diseñar los servicios que ofrecen para los usuarios menores de edad los pongan a estos como interés superior. El Gobierno debe legislar en ese sentido y desde la sociedad civil debemos estar vigilantes a que esas regulaciones se creen y se cumplan.

¿En Colombia los menores pueden elegir que la cuenta sea privada?

Instagram le da la posibilidad al usuario de que elija, mientras que Tik Tok, por defecto, automáticamente se convierte en pública. Es peor que sea por defecto pública. Pero la discusión de que el usuario de 17 años, que es menor de edad pueda elegir que su cuenta sea pública o privada, abre un espectro: ¿tiene el conocimiento para decidir qué es mejor?, ¿entiende qué significa tener una cuenta pública o privada? Mientras si por defecto es privada, ya le estamos dando automáticamente a ese usuario mayor seguridad y mayor privacidad.

¿Los menores en nuestro país prefieren tener su cuenta privada?

Esa es la recomendación que hacemos desde las diferentes organizaciones que hemos trabajado en este tema. Esto garantiza ese derecho a la privacidad, pero también la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes no tengan esas interacciones inadecuadas, indeseadas como ‘grooming’, extorsión, solicitudes indecentes, indecorosas.

¿Qué casos han conocido en el país sobre riesgos en plataformas?

A diario recibimos en la Línea Te Protejo reporte de situaciones que se presentan a través de las redes sociales, de plataformas digitales.



Tenemos casos de ciberacoso, de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, son problemas que se encuentran en un crecimiento enorme y cada vez es más preocupante, esto se está presentando en todas las plataformas y eso refuerza ese llamado hacia la regulación, hacia una mayor seguridad, una mayor privacidad para los menores.

¿Si llegaran a otorgar esas condiciones de privacidad, los padres sí podrían controlar esa relación de los menores con las redes?

Sí, por supuesto. Estos cambios que a la luz de este informe son necesarios adaptar no son incompatibles, es complementario con todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de padres, madres y cuidadores a la navegación que hacen niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. En el Centro de Internet Seguro Viguías, desde Red Papaz, desde la línea de reporte Te Protejo, nuestro lema siempre ha sido que el menor sienta que ese acompañamiento no es una imposición sino que madres, padres y cuidadores se involucren en la vida de los entornos digitales de niños, niñas, adolescentes, conozcan qué están viendo, qué juegos están jugando, cuáles son los contactos en redes sociales, qué publican, pero todo desde el ánimo de compartir, crear esa relación de confianza con nuestras hijas e hijos para que, en caso tal de que ocurra algo en estas plataformas seamos nosotros, padres, madres, cuidadores, los primeros a los que recurran para buscar consejo y ayuda.

¿Cree que en Colombia será fácil que el Gobierno promueva las regulaciones necesarias para proteger más a los niños?

Estoy convencido de que en el Gobierno vamos a encontrar resonancia en este sentido. Los entornos digitales se están convirtiendo, si es que ya no lo son, en ese escenario en el que niños, niñas y adolescentes viven su cotidianidad. Y es allí hacia donde debemos garantizar que ellas y ellos cuenten con la mejor seguridad. Sé que desde el Gobierno se encontrará la actitud positiva para establecer regulaciones que obligan a las plataformas digitales a que todos los servicios, todos los productos, sean diseñados de tal manera que el interés superior sea el de niños, niñas y adolescentes.

¿Qué Ministerios deben interesarse en ayudar a buscar soluciones?

Pues esto involucra por supuesto temas del Ministerio TIC, pero también hablamos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación, entonces esto debe ser un abordaje integral en donde logremos involucrar a todas las instancias del Gobierno y en donde las voces de la sociedad civil y de las plataformas también sean consideradas, también sean escuchadas.

¿Nos regala algunas recomendaciones para que padres y cuidadores tengan presente en relación con el uso de las redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes?