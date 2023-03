Exaltan la labor de profesionales de la salud

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario entregó su más alta condecoración de distinción honorifica, la medalla Monseñor José Vicente Castro Silva, al ex ministro de Salud Fernando Ruiz; a Martha Ospina, exdirectora del Instituto Nacional de Salud (INS), y al cirujano Juan Pablo Umaña, nuevo jefe de Cirugía Cardiotorácica de la Cleveland Clinic, en Weston, Estados Unidos, en ceremonia que se realizó en el Aula Máxima de la institución .



“Esta distinción lleva el nombre de Monseñor José Vicente Castro Silva, quien fue Rector Magnífico de este Colegio Mayor (Universidad del Rosario) desde 1930 hasta 1968, y durante su gobierno se produjo la segunda reapertura de los estudios de Medicina del Rosario”, indicó Gustavo Quintero, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.



Categoría Personaje Ilustre

Sergio Pulgarín, vicerrector de la Universidad del Rosario, reconoce a la caleña Martha Ospina, exdirectora del Insituto Nacional de Salud, con la medalla Monseñor José Vicente Castro Silva en la categoría Personaje Ilustre. Foto enviada por la Universidad del Rosario / El País

“La escuela otorgó al exministro Fernando Ruiz la medalla en la categoría Personaje Ilustre, por su enorme contribución a la salud de todos los colombianos desde los diferentes momentos de su vida profesional, pero muy especialmente durante la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19", dijo Sergio Pulgarín, vicerrector de la Universidad del Rosario.



Durante su gestión en la cartera de Salud, Ruiz tuvo como principal desafío enfrentar la pandemia del Covid-19 en la cual gestionó la llegada de las vacunas contra este virus al país a principios del 2021.



“En este momento siento un enorme agradecimiento. Llevo con orgullo esta condecoración y por ser ahora parte de la Universidad del Rosario. Estoy convencido de que somos una sociedad resiliente y somos capaces de hacer muchas cosas y enfrentar grandes desafíos”, señaló el exministro de Salud y Protección Social del gobierno Duque al recibir la condecoración.



La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud reconoció en la misma categoría a la caleña Martha Ospina Martínez, exdirectora del INS, por su dedicación y compromiso por la salud de los colombianos y, especialmente, por el apoyo prestado a la Universidad del Rosario durante la pandemia por coronavirus para hacer realidad el propósito de aportar más de 100.000 pruebas gratuitas a las diferentes regiones del país, sobre todo, en el periodo inicial de la crisis sanitaria cuando estas se realizaban de manera manual.



“Colombia ha sido un referente en temas de salud y tenemos un alto potencial en investigación. Somos buenos en ciencia y hacemos ciencia a nivel de talla internacional”, resaltó Martha Ospina al momento de ser exaltada con la medalla en la categoría Personaje Ilustre.

Categoría Egresado Ilustre

El cirujano cardiovascular Juan Pablo Umaña, nuevo jefe de Cirugía Cardiotorácica de la Cleveland Clinic en Weston EEUU, recibe la medalla Monseñor José Vicente Castro Silva en la categoría Egresado Ilustre por parte de Sergio Pulgarín, vicerrector de la Universidad del Rosario. Foto enviada por la Universidad del Rosario / El País

Finalmente, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud le otorgó al cirujano Juan Pablo Umaña la Medalla José Vicente Castro Silva en la categoría Egresado Ilustre, como uno de sus más distinguidos exalumnos.



“La institución agradece la dirección excelente que ha hecho de su programa de posgrado en cirugía cardiovascular y considera su reciente nombramiento como jefe de Cirugía Cardiotorácica de la Cleveland Clinic en Weston, Florida, como una exaltación de sus virtudes humanas, profesionales y académicas, que lo coloca como uno de los egresados del Programa de Medicina más sobresalientes en el mundo, por la proyección del cargo que ocupará a partir del próximo mes de abril”, afirmó el decano Gustavo Quintero.



La Cleveland Clinic en Weston actualmente está ubicada como la cuarta mejor institución médica de los Estados Unidos, de acuerdo con U.S. News & World Report.



“Es un orgullo estar en mi alma máter y recibir esta medalla. La Universidad del Rosario fue la que me dio todos los valores humanos, académicos y personales para ser el médico que soy hoy”, dijo Umaña, al destacar que, “gracias al apoyo incondicional de grupos médicos liderados por personas como Darío Echeverri, conformé un equipo que logró avanzar en la cirugía cardiovascular, no solo en el país sino en la región, y posicionar a Colombia como una de las potencias en medicina cardiovascular en Latinoamérica, junto con Brasil”.