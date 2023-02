Entrega de computadores beneficiará a 13.000 estudiantes del país

La innovación a través del uso de la tecnología motiva a los niños, niñas y jóvenes a fortalecer sus capacidades, crear sus propios proyectos y soñarse la construcción de un mañana orientado a las carreras del futuro en donde la tecnología será pilar importante para el desarrollo.



Así lo ha entendido la Fundación United Way Colombia que, en alianza Lenovo Foundation, aportan a la reducción de la brecha digital en el país.



En esta ocasión, con la campaña Regala una Oportunidad, han hecho entrega de 680 equipos tecnológicos distribuidos en salas de informática de diferentes instituciones educativas que apoyarán a alrededor de 13.000 estudiantes.



Con la entrega de computadores a diferentes centros educativos, entre ellos, varios del Valle del Cauca, buscan brindarles la oportunidad a niñas, niños y jóvenes que no cuentan con los recursos para acceder al aprendizaje y al desarrollo de sus habilidades académicas.



Las entidades benefactoras saben que una buena educación se imparte no solo desde la formación y la generación de conocimiento, sino también a través de herramientas tecnológicas que permitan conectar a los niños, niñas y jóvenes, con la educación Stem, sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



Así mismo, con la iniciativa, buscan aportar a la reducción del índice de deserción estudiantil, ya que la inasistencia escolar aumentó en más del 13 % en zonas urbanas y casi en un 25 % en zonas rurales del país, entre 2019 y 2020, según registros del Dane, en 2021.



Para María Andrea Hernández, directora de Relacionamiento de United Way Colombia, “La campaña Regala una Oportunidad, y los equipos logrados en su desarrollo, es otra de las apuestas que desde United Way Colombia hacemos por el desarrollo y el avance en los procesos de educación en el país; alianzas como esta con Lenovo Foundation son la evidencia del gran impacto que podemos generar desde la articulación y cooperación entre diferentes instituciones”.



Por su parte, Alice Damasceno, responsable de Lenovo Foundation para América Latina, destacó cómo Lenovo ha elegido centrarse en incrementar el acceso a oportunidades para las poblaciones minoritarias, diversas y no privilegiadas como las áreas foco para poder ayudar. “Nuestro enfoque de la filantropía aprovecha la experiencia de nuestros empleados, la diversidad global y la innovación de productos para crear un impacto más fuerte en las comunidades donde vivimos y trabajamos. Es un orgullo poder sumar nuestro grano de arena para que más jóvenes colombianos tengan acceso a más oportunidades”.



A esta campaña, que pretende empoderar a la próxima generación de pensadores, innovadores y generadores de cambio, se sumó también la empresa de mensajería Fedex, que distribuirá los equipos con ayuda de las secretarías de Educación de las ciudades y municipios beneficiarios.



Las instituciones educativas y organizaciones favorecidas son: Ginebra La Salle (Ginebra), Antonio Nariño (Pradera), Nuestra Señora de La Candelaria (La Candelaria), María Auxiliadora (La Cumbre), Simón Bolívar (Calima), Julio Fernández Medina (Restrepo), Alfonso Zawadzky (Yotoco), Jorge Robledo (Vijes), San José (Alcalá), Institución Educativa Departamental Pablo VI (Sopó), Colegio Sierra Morena (Soacha), Corporación Talentum - Proyecto Educación en Cali y el Proyecto American Tower.