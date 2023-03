En la UAO disertará sobre el modelo de negocio del New York Times el gerente general de este medio

Desde el 8 hasta el 10 de mayo del presente año, la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, contará con un espacio de reflexión sobre los retos del periodismo como campo de conocimiento y como industria, en el XI Encuentro Internacional de Programas Acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Periodismo y Comunicación en América Latina, Claep.



Este encuentro tendrá como temáticas ‘Periodismo e innovación: retos para el futuro’, ‘Sostenibilidad, economía creativa y audiencias dinámicas’, y tendrá la participación de invitados internacionales.



Durante el primer día se desarrollará un conversatorio entre Michael Greenspon, gerente general del New York Times y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y Andrés Mompotes, director del periódico El Tiempo, de Colombia, en donde discutirán sobre la estrategia del New York Times para convertirse en un caso de éxito como modelo de negocio. La experiencia de estos invitados permitirá reflexionar sobre innovación y sostenibilidad de los medios de comunicación en la era digital.



En el marco del evento se realizará un acto de firma de la declaración de Chapultepec, un documento que contiene diez principios fundamentales y necesarios para que la prensa libre cumpla su papel en la democracia. Este registro nació en 1994 y su nombre Chapultec es derivado por haberse redactado en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México en dicho año, por líderes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, directores de periódicos y ciudadanos de toda América, con el fin de advertir que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.



La SIP se ha encargado de que en diferentes espacios alrededor del mundo, académicos y líderes políticos firmen este instrumento comprometiéndose a defender y promover la libertad de prensa.



Por otra parte, se discutirán otras temáticas del periodismo con invitados internacionales como el español Mario Tascón, socio director de Prodigioso Volcán, empresa experta en estrategias de comunicación, diseño y arquitectura de la información. Tascón fue responsable del diario El País, de España, y del área digital del Grupo Prisa. También ha sido presidente de la Fundación del Español Urgente de la Agencia Española de Noticias EFE; profesor y conferencista en universidades españolas, europeas y americanas.



Además, participará Mauricio Cabrera, que viene de México y es creador de contenidos y analista con más de 18 años de experiencia en la industria digital y de los medios de comunicación. Mauricio se ha convertido en un referente imprescindible en el mundo de la comunicación digital a través de StoryBaker, un ecosistema digital que comprende newsletter, pódcast, eventos y publicaciones especiales. Otros de los temas para reflexionar con Cabrera serán sobre economía creativa, audiencias dinámicas y sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, en los medios de comunicación y el periodismo en el mundo de hoy.



“Para nosotros, como Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, con más de 30 años de experiencia e historia, es un momento muy importante, que nos permitirá liderar en la región y el país, una reflexión necesaria alrededor del papel de los medios de comunicación, el periodismo y lo que viene para esta profesión”, sostiene la decana de esta dependencia de la UAO, Catalina Jiménez.



Estos encuentros internacionales del Claep se han venido realizando anualmente desde el 2011, en la Universidad Anáhuac, México, como su primera sede, pero se ha tenido que postergar durante los años de pandemia. Además, el Consejo ha tenido como sede también a Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Este último país, lo recibió en el 2019, en la Universidad del Norte, de Barranquilla. Y en el 2023 volverá a ser sede, esta vez en Cali, con la UAO como institución anfitriona.



En esta versión, el Claep dispondrá de un panel de medios de comunicación nacionales e internacionales, ponencias con cuatro líneas temáticas, el #ClaepChallenge y el Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. En la última jornada del evento, anunciarán la nueva sede para el 2024 y la posesión del nuevo director ejecutivo del Claep, Juan David Bernal, decano de la Universidad Hemisferios, de Ecuador.



Para asistir al evento haga click aquí.



Del mismo modo, aquí puede consultar la programación.