Director de Colfuturo habla sobre convocatoria de becas que beneficiará a colombianos, ¿cómo participar?

"Colfuturo es un proyecto de país, es una causa bonita que les permite a las personas prepararse en las mejores universidades del mundo, en maestrías y doctorados, y así contribuir al desarrollo de Colombia”.



De esta manera se expresa el ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana Jerónimo Castro, quien lleva 20 años al frente de Colfuturo, la misma entidad que le facilitó hacer en 1992 una maestría en Finanzas, en la Escuela de Economía de Londres.



Castro, también magíster en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, por estos días está invitando a los interesados en estudiar en alguna de las más reconocidas universidades del exterior, a aplicar a las becas que entrega Colfuturo cada año y que en este 2023 beneficiarán a más de 1500 colombianos.



Sobre la convocatoria y el proceso que se lleva a cabo en ella, el director de Colfuturo dialogó con El País:

¿Por qué es tan importante para los colombianos estudiar al exterior?



Para un país es importante desarrollar vínculos con otras naciones, otras culturas, otros mercados y acercarse a las mejores oportunidades de formación. Todo lo que pasa en la sociedad contemporánea requiere conocimiento, mucho de los problemas necesitan soluciones científicas, tecnológicas, de innovación, sofisticadas y eso se consigue, en gran parte, con el estudio, con la investigación, con la interacción con otras personas que son muy diferentes a nosotros. Y Colfuturo genera una conexión entre las regiones de Colombia y lo mejor del mundo en la educación y en la investigación.

¿En qué consiste el programa?



Los candidatos, que se presentan una vez al año, proponen el programa de posgrado que ellos quieren hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier disciplina, siempre y cuando sea una maestría o un doctorado, y compiten con la calidad de ese único programa. La invitación de Colfuturo es a que escojan uno de los programa más fuertes del área específica en la que quieren formarse.

¿Cuándo se cierra la convocatoria?



A finales de febrero y en los meses de marzo y abril hacemos un proceso de selección donde comparamos los candidatos que están en doce grupos profesionales, desde ingeniería, arquitectura y diseño, hasta las áreas de arte, economía, derecho, etc. Y organizamos una lista de los candidatos más fuertes a los más débiles. Y quienes demuestren ser los mejores los vamos a apoyar.

¿Cada año las empresas apoyan a Colfuturo para esta labor?



Colfuturo ha tenido dos momentos en los que recibimos donaciones, al principio, en 1991, y en el año 2009. Del resto, el proyecto está tan bien diseñado que con lo que recaudamos de las deudas con que quedan los estudiantes podemos financiar a los que siguen. Entonces el volumen es grande, porque este año, por ejemplo, esperamos seleccionar 1500 personas, que se van, estudian, regresan y tienen la beca de la parte que es beca y pagan la otra parte, es un esfuerzo grande y eso es lo que permite a Colfuturo seguir apoyando a los estudiantes que vienen.



¿De qué manera los apoyan?



Les desembolsamos hasta US$50.000 de acuerdo a lo que necesiten. Hay unos que ya tienen beca de las universidades a donde van a ir, hay otros que van a sistemas universitarios donde no necesitan la matrícula, como en el caso de Francia o Alemania, o cuesta muy poquito. Hay otros que van a sistemas más costosos como el norteamericano. Ese es un esquema muy flexible que se complementa con otros programas que existen. La idea es que ellos vayan a estudiar y regresen al país y contribuyan al desarrollo de Colombia. Si así lo hacen, hay una parte de ese dinero que desembolsamos que se convierte en una beca.

¿Cómo es el apoyo del Gobierno y del sector privado al programa?



El ciento por ciento de los recursos que da el Gobierno Nacional van a los estudiantes y corresponde a la parte que tiene posibilidad de convertirse en una beca. Para todas las áreas es el 40 % y para las maestrías de Administración y Derecho es el 20 %.



Ese 40% y 20 % viene de recursos que aporta el Gobierno Nacional y que Colfuturo desembolsa para los estudiantes que están haciendo sus programas; el resto del dinero lo da Colfuturo como un préstamo. La combinación de esos dos recursos hace que sea para el Gobierno un programa muy eficiente porque tiene cero costos de administración, de intermediación financieros. Cada peso que se convierte en dólares es un peso que le llega a los estudiantes por fuera. Y cuando ellos al regresar reparan esa deuda es lo que permite a Colfuturo que es una institución sin ánimo de lucro, mantener miles de estudiantes cada año que están yendo a estudiar por fuera.

Hay doce áreas de estudios. ¿Cómo fueron seleccionadas?



En realidad esas son todas las áreas profesionales. O sea, Colfuturo no excluye ningún área. Y eso le permite apoyar personas en el área de cine, de animación, en las áreas de derecho, de ingeniería, etc. Esas doce áreas son como cajoncitos en donde cada aspirante se clasifica y va a competir. No compiten todos contra todos sino que en cada una de esas doce áreas.

Colfuturo tiene 120 convenios con diferentes universidades del mundo. ¿Puede mencionarnos algunos de estos centros educativos?



En www.colfuturo. org hay una parte que dice becas y ahí las personas pueden entrar. Hay como doce o diez convenios que tienen beca total, esto quiere decir que la universidad a algunas de las personas seleccionadas por Colfuturo les pueden dar una beca de matrícula completa en posgrados que son costosos. Los otros tienen descuentos o becas parciales de 50 %, 25 %. Y menciono algunos: tenemos convenio con la Universidad de Harvard, con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, con la Universidad de Padua, en París; con Australia, Nueva Zelanda, Suecia. La idea de estos es que si los estudiantes escogen algún programa que esté dentro de esos convenios van a tener un beneficio adicional al componente de becas de Colfuturo, gracias a la cooperación que tenemos con el Ministerio de Ciencias.

Estudiar una maestría o posgrado en el exterior, en los mejores programas de reconocidas universidades del mundo es posible gracias a las becas de Colfuturo. Especial para El País

¿Dentro de los requisitos para aspirar hay que dominar el inglés?



Se debe saber un segundo idioma. Si no se tiene, la oferta de programas se limita a los de habla hispana. En los países de habla hispana hay programas muy fuertes y de hecho, nosotros apoyamos a un grupo numeroso de personas que va a España. Los programas más fuertes en general están en otros idiomas, especialmente en inglés, pero también en alemán, francés, portugués.



Colfuturo exige que haya un dominio de un segundo idioma, sin embargo, las personas que son seleccionadas por Colfuturo tienen dos años para irse a estudiar. Entonces si viajan más tarde tienen hasta dos años más para seguir perfeccionando el idioma.

En cuanto a la carta de aceptación de la universidad dice que no es necesaria, pero tienen prelación los candidatos que la tengan...



Exacto. No es necesaria porque quienes no la tengan pueden participar y ser seleccionados, y tendrán dos años para conseguirla, pero si como candidato ya tiene la carta de admisión, al final hay prelación. Pero si no está listo, debe gestionar su admisión para la convocatoria del año entrante. En Colfuturo una persona se puede presentar cuantas veces como quiera a la convocatoria. Es importante que si no sale seleccionada entienda la razón del por qué, para que la pueda corregir, por ejemplo, porque escogió mal el programa destino por no ser uno de los mejores en el mundo, pues corrija eso. O que su promedio de pregrado fue muy bajito y no tiene chance, entender eso también es importante: ‘no es por el lado de Colfuturo que yo puedo completar mi proyecto’.

¿Cuáles son los criterios numéricos que tienen en cuenta para escoger a los beneficiarios de las becas?



El promedio del pregrado es un 37 %, porque nos da una idea de quiénes son más fuertes académicamente. El segundo criterio es la calificación que se le da al programa destino, que es el 38 %. El tercero es un factor de ajuste y ahí entra lo de la carta de admisión. Y el último criterio que pesa poco, 5 %, pero que puede hacer una diferencia en el punto de corte, que los candidatos ni nosotros sabemos dónde va a ser, es un escrito de motivación donde cuentan por qué se quieren ir a estudiar.

“A pesar de que no se haya estudiado en un colegio bilingüe, si uno se pone con juicio, en un periodo de 24 o 37 meses puede conocer un segundo idioma y puede estudiar en cualquier universidad” Jerónimo Castro Director de Colfuturo

¿Cómo es el asunto del préstamo y de los intereses que se manejan?



El primer llamado es que cada candidato ponga los pies sobre la tierra y haga un examen sobre lo que quiere hacer. Colfuturo apoya hasta US$50.000, esos son más que suficientes para financiar la totalidad de una maestría en Italia, Francia, Holanda, Suecia, Alemania, etc. Si la fuente de financiación será Colfuturo escoger y equilibrar esa necesidad de tener uno de los mejores programas del mundo con un destino geográfico en donde esta cifra alcance. Si se va a EE.UU. esa persona va a tener que hacer una solicitud a otras instituciones como la Fullbright o directamente a la universidad para obtener una beca que complemente lo del Colfuturo, porque el apoyo de la entidad no va a ser suficiente.



Nosotros desembolsamos en dólares. El apoyo del Ministerio de Ciencias que tiene esa posibilidad de condonarse se gira en dólares, pero se convierte a pesos en el momento en que se hace el giro y no tiene ningún interés. Si la persona regresa a Colombia, se va a convertir en una beca, sino regresa, lo tiene que devolver, pero lo va devolver en pesos a la tasa de cambio del momento en que se hizo el giro. El de Colfuturo sí es un crédito que permanece siempre en dólares; tiene una tasa de interés del 7 %, hoy en día la inflación en los EE.UU. es del 7 % o sea, que es casi una tasa cero. Pero existe ese riesgo cambiario, es parte de lo que se tiene que analizar, que la deuda con Colfuturo siempre permanece en dólares.



Y dos temas más: los estudiantes se pueden quedar tres años después de que terminan de estudiar. Si lo consiguen, seguramente van a tener un ingreso que no será el más alto, pero sí más alto que el de una persona que no tiene esa formación, y podrán ganar en monedas más duras y pagarle a Colfuturo desde allá.

¿Durante esos tres años corren intereses?



Sí, hay unos intereses como en cualquier crédito, son intereses anuales. Digamos es la tasa equivalente a un 7 % anual. Entonces, ahí, cuando ya están en el periodo de pago hay un saldo, sobre ese saldo se calculan unos intereses y en la cuota del mes que está pagando la persona paga los intereses y hace el abono a capital y el saldo va disminuyendo.



Y hay otros temas adicionales a tener presente. Hay beca para el área de Administración o de Derecho que solo da el 20 % y para otras áreas se da el 40 %. Y existe la posibilidad para aquellos, que por ejemplo, regresen a Cali. Por estar en una ciudad distinta a Bogotá tiene un 20 % más, o sea, que si tienen un 40 % más 20 % son 60 % . Y si se vinculan con alguna entidad del Estado o una institución de educación, colegio, universidad, a cualquier nivel, como profesores, rectores, en las áreas de gestión o a algún grupo de investigación pueden tener otro 20 % . O sea, que la beca se puede llegar a condonar hasta el 80%.