Cursos virtuales de las Universidades de Cali que puede hacer gratis

Erika Mantilla

Varias instituciones educativas han aprovechado esta época, en el que muchos ciudadanos permanecen en sus hogares a causa del aislamiento preventivo que decretó el Gobierno Nacional con el fin de resguardarnos de la Covid-19, para ofrecer cursos virtuales, completamente gratis, de temas muy variados que abarcan áreas como Gastronomía, Química, Transporte, Salud, Psicología y de otros contenidos que se acoplan al interés del que quiere aprender, ampliar sus conocimientos y conocer cosas nuevas.



Aquí, las ofertas de algunas de las universidades de la capital del Valle y del Sena:

Universidad Javeriana

Desde hace varios años, la Pontificia Universidad Javeriana ofrece formación gratuita a través de Edx, mediante una oferta de Massive Open Online Courses (MOOCs), que son cursos masivos en línea abiertos a toda la comunidad.



Para acceder a los MOOCs de la Javeriana se debe ingresar a www.edx.org/school/javerianax para conocer toda la oferta disponible de las sedes Bogotá y Cali, seleccionar el tema de interés e inscribirse a la oferta vigente. Todos estos cursos tienen certificación, pero para acceder a estos certificados es necesario pagar la respectiva cifra que está en cada página y cumplir con las diferentes actividades de aprendizaje propuestas en la descripción de este.



Algunas de las ofertas de esta institución son: Apnea y Trastorno del Sueño, donde la persona interesada aprenderá a reconocer algunos de los síntomas asociados a los problemas de sueño en niños y adultos; Comisión de la Verdad Colombiana, Comunicación Estratégica: Gestión de Crisis e Imagen Pública; Covid-19 : Abordaje Inicial del Paciente con Infección por el Nuevo Coronavirus; Perdón y Reconciliación: Cómo Sanar Heridas; Pensamiento Creativo, Impacto de las TIC en la Vida de las Familias, Comunicarnos sin Daño para la Reconciliación y la Salud Mental; Cuidado al Adulto Mayor: una Mirada al Envejecimiento.



“Generalmente las personas se interesan mucho en cursos relacionados con innovación, como nuestro MOOC Lánzate a la Innovación con Design Thinking; también en temas como escritura y ortografía, que están en nuestro MOOC Escribir para Convencer; y en temas relacionados con psicología y educación, como es el caso del MOOC Aproximación Neuropsicológica de la Lecto-Escritura en la Etapa Escolar, pero siempre tenemos una alta demanda en toda la oferta de cursos. La participación ha sido masiva. Desde el 2016 hasta el momento hemos contado con más de 248.272 inscritos a los diferentes cursos y hemos llegado a más de 188 países”, explicó Luisa Jaramillo, profesional de comunicaciones de Educación Continua de la Universidad Javeriana de Cali.



Según Jaramillo, la intención primordial de generar una oferta masiva es democratizar el conocimiento y visibilizar la propuesta educativa de la institución con el fin de llegar a la mayor cantidad de personas posibles y así contribuir con una sociedad más equitativa.

Universidad de San Buenaventura

Esta universidad ante la cuarentena hizo un rediseño de su oferta en educación continua de acuerdo a las nuevas necesidades que la comunidad está necesitando. Actualmente ha desarrollado 120 cursos virtuales gratuitos, que consisten en temas introductorios que explican la dinámica que cada facultad y programa le puede ofrecer al ciudadano.



La intención principal es que la gente se prepare y de acuerdo con la oferta que se presente, se realizan cursos cortos, que son entre 16 y 24 horas; hay unos más extensos y de complejidad media que van entre 32 a 48 horas, y los que son tipo diplomado que van desde 80 horas en adelante.



En el catálogo de la página web de la institución hay cursos en Ciencias Económicas y Administrativas, Ingeniería, Bienestar, temas humanos y sociales, Psicología y Educación, Arquitectura, Arte y Diseño, Gastronomía, Salud. Todos los días se publica la oferta que va de semana a semana. Esta formación se puede certificar si la persona lo requiere.



“Los que han tenido más acogida son los que tienen que ver con la coyuntura que el país está viviendo, así como servicios para afrontar la pandemia desde el punto de vista empresarial, económico, salud, psicológico y educativo. Esta temática se ha mantenido de manera semanal porque han solicitado cursos abiertos, es decir, permanentes. Al finalizarlos dejan ideas o sugerencias de lo que les gustaría recibir, entonces nosotros tomamos estos comentarios y seguimos programando de manera permanente nuevos servicios y charlas”, afirma José Fernando López Quintero, vicerrector de la Universidad de San Buenaventura Cali.



López Quintero asegura que lo que pretende esta institución es llevar el conocimiento al sector externo, ya que cuentan con procesos de investigación y prevención social. Además, dice que tienen el conocimiento y lo están generando día a día, y a la vez, en ese círculo, tener esa oportunidad de recoger nuevas necesidades, nuevos problemas, generar nuevas soluciones y ofrecer nuevos servicios de formación para cubrir esas necesidades y problemáticas que las empresas y las comunidades están viviendo todos los días.

Universidad Santiago de Cali

La Universidad Santiago de Cali ha puesto a disposición más de 400 cursos gratuitos en diferentes áreas del saber como las Ciencias Económicas, Ingenierías, Salud, Educación, Comunicación Social, Publicidad, Ciencias Básicas y procesos de acompañamiento psicológico.



Algunos de los que se han ofrecido son: La lectura en la Universidad: Estrategias para la Comprensión Lectora; Metacognición, un Camino para el Aprendizaje en la Universidad; Marketing Digital; Apoyo Psicoemocional para Familias en Tiempos de Covid; Construcciones de Paz; Fake News y Guerras de Cuarta generación; Respeto a Garantías Procesales Durante la Pandemia; Retos Tecnológicos Detrás del Covid-19; El Rol del Derecho Médico en Medio de la Crisis, y muchas temáticas más que se adaptan de acuerdo al interés del ciudadano.



Todas las ofertas se publicitan por medio de las redes sociales de la universidad y en la página web de la misma ( www.usc.edu.co). Todos están certificados siempre y cuando la persona registre su información y esta quede en la base de datos de la universidad para luego poder enviar el respectivo documento.



La duración depende de la formación, hay cursos de 1 hora hasta de 4 horas. “Hemos tenido foros y congresos. Por ejemplo, hubo uno que duró 3 días, de 8 horas diarias, estábamos hablando y discutiendo sobre el proceso de la educación con diferentes expositores a nivel internacional y fue el más largo que hicimos. De resto, todos duran de 1 a 4 horas. En el congreso tuvimos unas 3000 personas inscritas, y el promedio que tenemos para las otras sesiones es entre 150 y 300. La universidad va a seguir experimentando este sistema después de que pase todo este proceso de pandemia”, explica Jorge Eliécer Olaya García, director de extensión y proyección social de la Santiago de Cali.



Según Olaya García, la principal intención de ofrecer esta educación virtual ha sido tener un proceso de proyección social del conocimiento.

Sena

El Sena cuenta con 43 áreas de formación integradas por 281 cursos, los cuales se han ido armonizando con las necesidades de los sectores productivos y las actualizaciones de las normas de competencia laboral.

La plataforma www.sena.territorio.la es el lugar donde se pueden encontrar las diferentes áreas de formación. Algunas de estas se encuentran en color gris, indicando que no hay disponibilidad para inscripción debido a la alta demanda. Es por esta razón que el interesado debe estar pendiente de la página web para que pueda alcanzar cupo en el tema que llame su atención.



Para quienes están interesados en los temas turísticos, el Sena ofrece la formación para que cuando finalicen el curso salgan con conocimientos como guías en el recorrido por la naturaleza, turismo en espacios rurales y valoración turística de la biodiversidad y las áreas protegidas de Colombia. Además de otras temáticas como: Agricultura, donde aprenderán las buenas prácticas agrícolas para el cultivo de plátano, mora, naranja, palma de aceite y aguacate; Ciencia, Tecnología e Innovación, Contabilidad, Finanzas, Deportes, Electricidad, Medio Ambiente, Fotografía, Inglés, Manipulación de Alimentos (que se concentra en aspectos sanitarios de la nutrición, la toxicología y la seguridad alimentaria); Música (para mejorar la técnica vocal), Química, Salud, etc.



“Para acceder a estas alternativas de estudio solo deben ingresar a la plataforma del Sena www.senasofiaplus.edu.co, realizar la inscripción y buscar uno de acuerdo al interés que se tenga. Si aún no se encuentra registrado puede hacerlo; solo debe ingresar el documento de identidad, un correo que use con frecuencia y un número de contacto. Posterior a esto se crea la contraseña deseada y podrá iniciar su formación una vez le sea notificado el inicio de la misma, esto debido a que hay un cupo de aprendices estipulado y una vez que se consolida el grupo se notifica al correo registrado la fecha de inicio”, dice María López Hernández, coordinadora de Formación Profesional del Sena.