Colegios públicos del Valle no volverán a clases presenciales en agosto, dice Gobernadora

Alejandro Cabra Hernandez

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció este lunes que los colegios públicos no retornarán a clases presenciales en el próximo mes de agosto. La mandataria describe a esta como una decisión tomada "luego de escuchar a padres de familia, docentes y comunidad educativa en general".



Roldán, en comunicación entregada a través de su cuenta de twitter, explicó que para conocer las opiniones de las 149 instituciones educativas oficiales del departamento -ubicadas en 34 municipios no certificados por el Ministerio de Educación- se adelantaron encuestas y reuniones virtuales.

Según la mandataria, los resultados "arrojaron que 21.143 de los 30.631 padres encuestados no enviarían a sus hijos a clases presenciales y al menos 5.204 han pensado en retirar a sus hijos, algo que no podemos permitir". Por eso, según Roldán, la educación continuará de forma virtual desde agosto.



Añadió que la mayoría de docentes de dichas instituciones no podrían asistir a las aulas porque un porcentaje importante es mayor de 60 años y otros más de 2 mil viven con personas mayores de 60 años o tienen complicaciones de salud que se agravarían en caso de ser contagiadas de covid-19.



También agregó que los directivos de dichos colegios expresaron que los lugares no cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir protocolos de bioseguridad estrictos necesarios para evitar expansión de la epidemia.



Así las cosas, la gobernadora solicitó "a alcaldes, secretarios de educación y salud, rectores, coordinadores y consejos directivos de instituciones, crear comité responsable de analizar variables para evaluar y determinar oportunidad de regreso gradual a las aulas en próximos meses, una vez existan condiciones".



Por eso, anunció que por lo pronto, desde la Gobernación se seguirá impulsando la educación a distancia.