Colegios privados de Cali están listos para iniciar la alternancia académica

Por estos días, una de las palabras más mencionadas en el ámbito educativo es alternancia, la cual hace referencia al modelo que combina el aprendizaje virtual en casa con los espacios de enseñanza en el colegio. Todo ello, con el fin de evitar concentrar a toda la población estudiantil en un mismo lugar.



De esta manera, solo un reducido porcentaje de niños, jóvenes, maestros y personal administrativo, asistirá por día a los centros educativos para controlar el distanciamiento social, que como se sabe, es una de las medidas más efectivas para minimizar las posibilidades de contagio del coronavirus.

El número de estudiantes

Para esta modalidad de estudio es necesario cumplir con una asistencia diaria del 20 % en preescolar, y del 20 % al 25 % en la primaria y la media (bachillerato). Estos porcentajes, que son generales para Cali, fueron determinados por la Secretaría de Educación Municipal el 2 de septiembre.



“Hay que recordar que la alternancia debe ser optativa y con consentimiento de la familia, y si alguna no desea iniciar todavía en esta modalidad, puede continuar en trabajo en casa”, precisó el rector del Colegio Freinet, Alejandro Tobón Betancur.



Agregó que la Secretaría de Educación anunció que se espera empezar con un piloto en la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre próximos.



Tras la semana de receso (del 5 al 9 de octubre) se abriría la posibilidad para todos los centros educativos que cumplan con los requisitos, iniciando el martes 13 de octubre, complementó el rector del Colegio Freinet, una de las instituciones candidatas para el mencionado piloto.



El también educador afirmó que “hemos hecho una gran inversión en infraestructura digital, para potencializar nuestras plataformas pedagógicas y herramientas digitales innovadoras”.



Entre esas dotaciones se incluyen salones con computador, cámara, video beam y sonido; conexión de red por cable para cada uno de los espacios del colegio.



“Trabajamos por medio de Zoom, y se cuenta con un canal ilimitado dedicado a cada uno de los grupos. También se fortalecieron la capacidad y velocidad de nuestra plataforma moodle FCommunity como escenario digital para el encuentro pedagógico”, aseguró Tobón.



Por su parte, Juan Pablo Caicedo Serrano, rector del Colegio Jefferson, sostuvo que entienden los posibles temores que los padres de familia están sintiendo ante la posibilidad de que sus hijos retornen a las aulas. “Si bien es cierto que anhelamos volver a ver a nuestros estudiantes, el objetivo principal, en el contexto actual, es velar por la seguridad y bienestar de los niños y jóvenes”.

Las adecuaciones

Como sucede actualmente en todos las instituciones, el Colegio Jefferson está realizando ajustes e implementaciones rigurosas de bioseguridad para el regreso y dar así estricto cumplimiento a los lineamientos exigidos por el Gobierno Nacional y los ministerios de Salud y de Educación para el aprendizaje escolar en el esquema de alternancia.



Entre los ajustes figuran señalización en varias áreas, nuevos puntos para el lavado de manos, en tanto que en las baterías sanitarias se han inhabilitado espacios para cumplir con el distanciamiento físico. Asimismo, están realizando demarcaciones para cumplir con el aforo indicado; también se han retirado mesas y pupitres de los salones, dejando los elementos estrictamente necesarios para evitar que los alumnos tengan contacto con muchas superficies.



La idea, según dijo el Rector, es darles prioridad a los niños más pequeños, pues la virtualidad ha sido más difícil para ellos. “El aprendizaje online requiere un nivel de autonomía alto y entendiendo que ellos aún no tienen o han adquirido estas capacidades, buscaremos priorizar sus experiencias presenciales”.

Con esta apreciación coincide la ejecutiva de ventas Sandra Álvarez, quien afirmó que sí enviaría a su hijo de 5 años al colegio donde acaba de empezar clases virtuales, pues “a los niños les hace falta interactuar con sus compañeritos y sobre todo, porque “son pocos los estudiantes que asistirán a los colegios y porque los profesores van a estar muy pendientes de cuidarlos”.

Revolución tecnológica

Otro tipo de ajustes en los que están centrados los colegios de cara a la alternancia, es en implementaciones tecnológicas.



De hecho, según manifestó el rector del New Cambridge School Cali, Juan Felipe Mejía Mejía, los mayores cambios se darán en las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, para apoyar los procesos académicos, si bien ya contaban con plataformas para las clases virtuales.



Para ello están reforzando toda la parte tecnológica con la adquisición de equipos de última generación, así como ampliación de la conectividad y velocidad de internet para asegurar una experiencia académica óptima.



“La alternancia para nosotros representa un reto muy interesante”, indicó el profesional, al tiempo que anunció que contarán con tres metodologías. En la primera, que es la alternancia, habrá niños en el colegio tomando clases.



En la segunda, tendrán un grupo distinto que de forma simultánea recibirá la misma clase desde su casa. Es decir, que rotarán un grupo

por día.



“La tercera modalidad es la denominada Cambridge Goes Home, diseñada para jardín y preescolar, en la que las maestras, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y capacitadas por nosotros, acudirán a la vivienda de los padres que así lo deseen para apoyar el proceso académico de los niños”.



En cuanto al Colegio La Arboleda, entre las diversas actividades, realizan una revisión de los contenidos por periodo con el fin de ajustar las metas y asegurar que la metodología y los recursos digitales y semipresenciales faciliten la comprensión de los mismos desde casa. Para ello, “todos en el Colegio estamos tomando un diplomado con la Universidad Icesi, el cual nos permitirá aprender nuevas estrategias y fortalecer el uso de las plataformas”, precisó el rector del centro educativo, Germán Ernesto Nieto Collazos.



Por otro lado, proyecta habilitar espacios virtuales para el diálogo y el intercambio, los cuales pueden ser foros y paneles en los que los estudiantes discutan los contenidos, trabajos y evaluación de sus progresos.



A su turno, el rector del Liceo Francés, Fabrice Álvarez , destacó que están evaluando el tipo de actividades que se harán de manera presencial.



En cuanto a la infraestructura, mencionó que gracias a su nueva sede campestre, no será necesario realizar adecuaciones, ya que las exigencias de la educación francesa “nos permite contar con capacidades adecuadas a salones de pocos alumnos con buen espacio entre cada uno de ellos”.



El Colegio Colombo Británico, CCB, por su parte, además de trabajar en la señalética relacionada con las medidas de bioseguridad, realiza cambios físicos en salones para garantizar ventilación natural y evitar el uso de aire acondicionado, mientras que en comedores, cafeterías y recepciones, instalaron pantallas en acrílico para delimitar los espacios. Mientras llegan los estudiantes, ya preparan todo lo necesario para la desinfección de los buses escolares al finalizar cada recorrido.



De esta manera, los colegios de la ciudad se alistan para “emprender esta aventura y disfrutar los aprendizajes que de ella tengamos”, como lo expresó Germán Nieto Collazos.



Para el rector del Colegio La Arboleda, “este tipo de oportunidades, aparentemente adversas, nos harán consolidar aún más nuestra propuesta centrada en el ser humano y garantizar la mejor enseñanza posible para cada uno de nuestros

estudiantes”.

Otras actividades

En la parte de salud también se están realizando actividades en centros educativos de Cali para poder implementar el modelo de alternancia.



Es así como en varios colegios, entre ellos el Liceo Francés y el Colegio Colombo Británico, CCB, están recogiendo información a través de un censo o caracterización de la población de estudiantes y colaboradores para determinar si presentan comorbilidades y factores de riesgo para Covid-19.