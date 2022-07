Cali será sede del XIX Encuentro Nacional de Radio Universitaria de Colombia

Del 27 hasta el 30 de julio, Cali se sintoniza al son de la radio, al convertirse en epicentro del XIX Encuentro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, en el que se contará con la participación de 74 emisoras de instituciones de educación superior de todo el país.



La Universidad Antonio José Camacho abrirá sus puertas a universidades, tanto públicas como privadas, que encontrarán un espacio para compartir experiencias, saberes y actualizar información en materia radiofónica.



Se realizarán jornadas en las que se reflexionará sobre el rol de la radio universitaria y se reforzará el propósito de avanzar en el desarrollo de proyectos culturales, de divulgación académica y de responsabilidad social.



El presidente de la Red de Radio Universitaria de Colombia, Daniel Angrino, comentó que el evento “será epicentro para que todas las personas, en especial estudiantes y docentes de comunicación, personas que hacen radio, y demás, participen de este magno evento y dialoguen sobre la importancia de la radio universitaria en nuestro país”.

Los días 27 y 30 de julio la agenda está dirigida a productores, directores e invitados especiales del encuentro. Para el 28 y 29, la programación será para el público en general.



La audiencia está conformada por más de 1.100.000 oyentes, en su mayoría por estudiantes de educación superior y profesionales, jóvenes y Adultos entre 17 y 55 años, ubicados en las ciudades y regiones en donde emiten las emisoras de la RRUC.



Entre las actividades programadas se tendrán conferencias como ‘Desafíos de la comunicación en el estallido social’, ‘Comunicación política en las campañas electorales. Caso: Dra. Francia Márquez’, ‘Novedades tecnológicas: Aspa Andina’. También habrá eventos culturales y talleres prácticos que giran alrededor del lema de este encuentro: 'La radio universitaria en la era de la post verdad'.



Entre los temas que se tratarán en el encuentro están: el Indicador de Rentabilidad Social del Sector Sonoro, La Perspectiva de Género en el Quehacer Informativo, Periodismo Deportivo en la Radio Universitaria.

Se celebrarán charlas sobre novedades tecnológicas, talleres culturales, de impacto social y de salud vocal para locutores.



La Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC) se conformó el 19 de septiembre del 2003, cuando las radios de centros educativos de nivel superior que participaban en el Primer Encuentro Nacional de Radios Ciudadanas y Universitarias, convocado por los ministerios de Educación, Cultura y Comunicaciones, decidieron unirse y tener como misión “propender por el fortalecimiento, el desarrollo y la integración de las emisoras que forman parte de la red, así como por la interlocución con los diferentes públicos y la cooperación con organismos públicos y/o privados del sector o de su interés en la tarea de construcción de un mejor país”.

PROGRAMACIÓN 28 DE JULIO 2022

8:00-8:30 a.m. Acreditaciones

8:30 -9:00 a.m. Acto de inauguración

9:00- 9:30 a.m. Desafíos de la Comunicación en el Estallido Social

9:30 – 10:00 a.m. Comunicación Política en las Campañas Electorales. Caso: Doctora Francia Márquez.

10:15 -10:15 a.m. Saludo de la ministra de Cultura Angélica Mayolo Obregón.

Presentación del proyecto piloto: Indicador de Rentabilidad Social del Sector Sonoro-IRSCOM Colombia.

11:15-12:15 GIT de Promoción y Prevención

2:00 - 3:00 p.m. Perspectiva de Género en el Quehacer Informativo: Una Alternativa para el Cambio Social.

3:00-3:30 p.m. Proyectos Radiales RRUC: País con Memoria.

3:45-3:00 p.m. Proyectos Radiales RRUC: Tuto TIC.

4:00-5:00 p.m. Panel: Periodismo Deportivo en la Radio Universitaria.

5:00-6:00 p.m. Actividad cultural.



