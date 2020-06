Análisis: ¿Es recomendable el regreso de niños y jóvenes al colegio?

Daniel Molina Durango

Los padres de familia han mostrado inquietud ante la decisión del Ministerio de Educación de combinar las clases presenciales con las virtuales en colegios y universidades del país, como una de las medidas para retomar una "nueva normalidad" después de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



¿Qué tan recomendable es que los estudiantes retomen las clases y cómo se debe manejar la conversación con los estudiantes para manejar esta situación?



Jorge Caucalí, psicólogo y magíster en Gestión Emocional, afirma que es necesario hablar con los niños de forma asertiva y de manera acorde con su edad para que entiendan la importancia del autocuidado sin necesidad de que se les infunda miedo o paranoia de adquirir el virus y contagiar a otras personas.



“No podemos dirigirnos a los niños como si fuéramos a hablar con personas adultas. Por eso, hay que hablarles en un lenguaje sencillo que ellos puedan comprender y generar esa conciencia temprana para que ellos desarrollen la capacidad de auto protección. No se les debe saturar de información del Covid-19 y crearles un estado de miedo al contagio, ya que los niños tendrán un pánico constante a tocar elementos o a jugar con otros compañeros, ocasionando ansiedad en ellos”, explicó Caucalí.



Según Caucalí, esta también es una labor que debe estar acompañada de los padres de familia, pues ellos deben explicar a los niños que las medidas que se llevan a cabo, se toman con el objetivo de protegerlos, sin infundir terror afirmando que "si tocan a alguien o algo se van a contagiar", este tipo de frases, lejos de ayudar al niño a convivir con sus compañeros, lo que hace es crear un aislamiento fundamentado en el temor a socializar o entablar contacto con otras personas de su entorno.



"Por el momento, hace falta aún la preparación necesaria para que los niños y jóvenes regresen a las escuelas y colegios del país, primero por un tema que se sale de las manos del cuerpo docente que es la habilitación bajo las normas de los salones de clases y el distanciamiento, ya que muchos planteles educativos manejas entre 30 a 40 alumnos, por lo que es muy difícil manejar la situación. Por la parte académica, hace falta un protocolo de seguridad que garantice que el niño no se exponga a un contagio mayor. Para agosto es una decisión prematura", expresó.



La ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha explicado que el regreso a clases solo se podrá llevar a cabo si se cumplen los protocolos definidos por el Ministerio de Salud.



Aunque algunos colegios vienen preparando medidas de asepsia como el gel antibacterial o la desinfección de zapatos, no es tan fácil que los maestros puedan controlar la espontaneidad de los niños en las aulas de clase, que no siempre respeta las pautas de distanciamiento social.



“Acá lo que debemos pensar es un cambio de cultura donde los estudiantes y los niños que son los que están en plena etapa de aprendizaje, vayan adaptándose a estas como hábitos y explicarles la razón de por qué son importantes estas acciones para el cuidado de la salud. Poco a poco irán acogiéndose a estas nuevas rutinas”, explicó Camilo Camargo, rector del Colegio Los Nogales de Bogotá.



Camargo reconoce que el momento de socializar será uno de los retos más complejos e importantes de manejar en los colegios, pues la salud mental de los niños se ha visto afectada por lo ocurrido por la pandemia y los problemas familiares como enfermedades de seres queridos o el miedo a que esto ocurra, o la pérdida de empleo que han sufrido los padres.



“Este distanciamiento social se puede manejar y hay distintas medidas que se han tomado alrededor del mundo como el manejo de clusters que son grupos pequeños de alumnos que pueden interactuar mucho entre ellos. De esa manera se puede tener una contención que está ocurriendo y tener ese intercambio social”, manifestó.



Asimismo, resaltó que por el momento los colegios no están listos, sin embargo, recalcó que se requiere de un modelo gradual o un plan piloto, sin exponer a todos los estudiantes de los colegios a ir a clases.



“En principio los colegios deben arrancar con pocos estudiantes para ensayar e ir habituando a los estudiantes a las medidas de bioseguridad. Así se arranque con muy pocos estudiantes, es importante ir adaptándolas a la nueva normalidad de los estudiantes”, explicó.



Aunque aún falta un tiempo para que este regreso se haga efectivo, este viernes, la mesa directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes solicitó a la ministra de Educación reconsiderar la decisión del retorno a las clases presenciales, en los diferentes establecimientos educativos del país a partir del primero de agosto, pues “sin las suficientes garantías sanitarias, implica un grave riesgo para los niños, niñas, adolescentes, comunidad educativa y entorno familiar, por cuanto podría generar un incremento del virus Covid 19 y un ascenso del número de afectados”.