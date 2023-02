5 claves  para navegar seguro en la web 

Durante los últimos años en el cual la humanidad ha experimentado un avance tecnológico sin precedentes, navegar en internet de forma segura se ha convertido en un reto y en una habilidad clave para la vida.

De acuerdo con un estudio realizado en el 2022 por la empresa británica de investigación de audiencias Global Web Index, en un día normal una persona suele navegar alrededor de 6 horas y 43 minutos, lo cual equivale al tiempo en que un adulto necesita para dormir.



Asimismo, la búsqueda de información por medio de diversos dispositivos tecnológicos es una necesidad y para ello es vital aprender a navegar de una manera responsable y segura, sobre todo, cuando hay el riesgo de que los datos personales y bancarios puedan ser copiados y utilizados para robos o fraudes.



Por eso, hoy 7 de febrero, como conmemoración del Día Internacional del Internet Seguro, la ingeniera Isabel Andrea Maecha, docente de la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Politécnico Grancolombiano, brinda algunas recomendaciones clave para tener en cuenta:



1. Tener al día las actualizaciones del sistema operativo y tener actualizado un sistema confiable de antivirus que lo proteja de posibles ataques.



2. Usar la sesión de modo incógnito cuando sea necesario, ya que este limita que se guarden datos al ingresar a formularios y limita el historial de las páginas.



3. Hacer verificación de la URL o dirección de las páginas en las cuales se está navegando debido a que los fraudes generalmente lo hacen utilizando páginas parecidas, pero las direcciones no son originales.



4. Evitar registrar información personal en páginas que ofrecen rifas, regalos, ofertas, productos gratis que no sean de sitios o tiendas verificable porque nadie regala un celular de alta gama solo por el hecho de llenar una encuesta.



5. En el caso de los niños, sus padres o acompañantes tienen la posibilidad de activar funciones de control parental en los navegadores para que puedan crear perfiles especiales con restricciones de los sitios que se pueden o no visitar.



Por último, ante toda información que llegue a través de diferentes medios como los chats, correo electrónico, publicidad en páginas web y/o mensajes de texto, es mejor verificar antes de dar clic en un enlace, evitar abrir archivos de emisores desconocidos y utilizar buscadores para confirmar información antes de generar pánico o caer en trampas.