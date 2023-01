Valle espera 18.000 subsidios de vivienda para este 2023

Este 2023 pinta bien para la vivienda en nuestra región. Las proyecciones sugieren que unas 25.000 familias del Valle del Cauca podrán acceder un crédito hipotecario, pero para ello es necesario que se otorguen 18.000 subsidios del programa Mi Casa Ya.



Es un reto porque ese número de subsidios equivale a unos $570.000 millones, informó Alexandra Cañas, gerente regional de Camacol, Valle, quien señaló que el estudio de oferta y demanda realizado por la entidad muestra que en los siguientes meses la dinámica del mercado de la vivienda se mantendrá.



“Hicimos un censo con los constructores y les preguntamos cuánta plata necesitamos para el programa Mi Casa Ya, porque lo que vamos a iniciar en construcción este año es lo que vendimos en el 2021 y encontramos que necesitamos 18.000 subsidios por $573.000 millones”, dijo la Gerente de Camacol, Valle.



Agregó además que, si bien la desaceleración económica es inminente en todo el país, la continuidad de la buena dinámica en las ventas va a depender de factores como Mi Casa Ya y la reducción de las tasas de interés.



“Este es un año particular con unas tasas de interés distintas, mucho más altas, y aquí lo que estamos diciendo es que con este panorama será más difícil acceder a un crédito. Cuando el año pasado las tasas de interés eran de 11% o 12% con el subsidio de Mi Casa Ya, hoy hablamos del 18%.



Esto podría contraer las ventas porque teniendo que pagar intereses más altos, los ingresos de las familias tal vez no les alcanzarán para obtener el subsidio”, explicó.



Por cada punto que se incremente una tasa de interés se quedan por fuera 2300 hogares para acceder financieramente y obtener un crédito hipotecario.



El impacto más fuerte va a estar en los hogares de menos ingresos, es decir, aquellos que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos.

Cabe resaltar que en este momento el Fondo Nacional del Ahorro tiene tasas del 7%, el Banco Agrario del 12%, frente al 18% que ofrecen los bancos privados.



Si la banca estatal ofreciera intereses menores al 10%, esos hogares podrían solicitar esos créditos.

Igualmente, es importante tener en cuenta que lo que jalona el encadenamiento productivo en este sector son las iniciaciones, es decir, las unidades habitacionales que los constructores tienen en un 70% prevendidas para iniciar la construcción.



“Si logramos tener 23.000 iniciaciones, se podrían generar 112.000 empleos directos. Hacemos énfasis en el empleo porque este es el sector que más tiene encadenamiento productivo”, dijo Alexandra Sofía Cañas.



Plutarco Quintana, del departamento comercial de la Constructora Marval, señaló que en este momento la constructora está ofreciendo cuatro proyectos de viviendas de interés social y aclaró que su venta no está amarrada al programa Mi Casa Ya, pues las familias están buscando otros sistemas de financiación.

¿Qué pasa con Mi Casa Ya?

El programa Mi Casa Ya ha tenido un impacto muy positivo en los hogares, por lo que la región requiere una continuidad en los subsidios, sin ellos el departamento quedaría en una situación muy compleja para las 18.000 familias que lo requieren que este año.



Pese a que la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció que se continuará entregando subsidios de vivienda este 2023, aún no ha sido clara en cuanto a las fechas de entrega de los 3.200 cupos y cómo serán asignados.



“La mayoría de las ventas en el Valle están sustentadas en el programa. A la fecha no tenemos una definición del Gobierno Nacional en torno al programa. Las familias están a la espera de esa definición y saber qué les van a dar. Estamos sintiendo un impacto muy importante no solo de los hogares, sino de los constructores que están expectantes en saber qué va a pasar”, expresó Cañas, y agregó que se necesita saber con urgencia cuáles serán esos cambios y cómo va a quedar la región, a qué hogares se les va a asignar y cómo va a ser la operatividad en las regiones.



Igualmente puntualizó que es urgente definir, porque está afectada toda la cadena productiva.

“La situación no es sencilla. Gente que compró hace dos años y que pagó su cuota inicial, ya estaría próximo a recibir el subsidio, pero como hasta la fecha no se ha definido nada, están en vilo porque no hay subsidios en este momento”.