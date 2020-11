Temporada de fin de año, la esperanza del gremio hotelero

Álvaro José Carvajal Vidarte

El sector hotelero del Valle del Cauca ha puesto sus expectativas en la temporada de vacaciones de final de año y comienzo de 2021, dado que la reactivación del sector avanza de forma lenta.



Harold Rivas, director del Sistema de Información Turística Regional, Situr del Valle, explicó que el turismo que más ha repuntado hasta el momento es el interno, es decir que la gente se mueve en el mismo departamento o por las poblaciones vecinas, pero eso no demanda necesariamente hospedaje. “Es un mejoramiento para restaurantes, transporte, comercio asociado al turismo, pero no aumenta la ocupación hotelera porque muchos son paseos de un día”.



Explicó que la hotelería, especialmente la de Cali, depende mucho del mercado corporativo que aún no tiene una reactivación importante, por lo que se espera que el mercado se mueva para la temporada vacacional de comienzos del 2021.



“Sin embargo, hemos visto destinos como Buenaventura y Calima recuperando el turista que sí se aloja en estas ciudades, por lo que han llegado a una ocupación de momentos de 50 % o 60 %”.



Situr, con el apoyo de la Gobernación, realizó un estudio sobre la situación del sector turístico luego del Covid-19, el cual indicó que al mes de septiembre el 66% de los establecimientos de alojamiento estaban activos, el 18%, inactivos y un 16% habían cerrado.

Sobre el tema Enrique Villa, gerente del Hotel Torre de Cali, explicó que sí hay una recuperación, pues hace unos meses estaban en una ocupación del 4% y hoy esta se encuentra en 25%.



Sin embargo, reconoce que el avance es lento porque los viajes corporativos están detenidos, los de eventos, por las restricciones también se contrajo fuertemente, y las empresas están en modo de reducción de gastos.



“Diciembre es la gran incertidumbre porque son vacaciones y la gente está cansada de estar encerrada, eso genera una gran expectativa de que puede haber una buena temporada, pese a que la feria de Cali será virtual y no sabemos bien qué significa eso”, comentó el directivo.



Agregó que la ciudad sí atrae turistas para fin de año y sobre todo durante los primeros días de enero. “Vemos que habrá movimiento porque ya hay una evidente mejora en el tema de reservas”, dijo.



Para mover la temporada de fin de año el Gobierno realizó la campaña ‘El Gran Finde’ que contó con 2.460 empresas de todo el país. La plataforma fue visitada por más de 23.000 usuarios y, aunque aún no han publicado los resultados, se espera que haya servido para dinamizar las reservas.

Impacto



El estudio de Situr sobre la situación del sector turístico mostró que el número de empleos generados, antes del Covid-19, era de 12.268 en el Valle del Cauca y, en el momento de la encuesta, se contaban con 4.387.



Se estima que la mayor pérdida de empleo se presentó en las agencias de viaje, seguido por los establecimientos de alojamiento, prestadores de servicios turísticos de gastronomía, transporte turístico y parque temáticos.



Las agencias de viaje y operadores turísticos tuvieron que despedir, en su momento, el 83 % de empleados y los hoteles, el 73 %. Asimismo, la reducción de ingresos para los parques temáticos fue del 100 %; la hotelería del 95 % y 88 % en las agencias de viaje.

Se calcula que el sector turístico en el Valle dejó de percibir ingresos por aproximadamente $284.000 millones por el cierre que tuvieron que hacer.



Estos ingresos que no se percibieron pertenecen en 31 % a las agencias de viaje; 64 % de los hoteles y 5 % de los establecimientos de servicios gastronómicos.

A propósito

Según la encuesta de Situr, la mayoría de las empresas del sector turístico no solicitaron el subsidio a la nómina que otorgaba el Gobierno.



Por ejemplo, el 73,7% de las agencias de turismo no lo hicieron ni el 77,6% de los establecimientos de alojamiento. Mientras que el 66,7% de los parques temáticos y el 70,3% de los restaurantes si solicitaron el auxilio.



En general, los prestadores de servicios turísticos encuestados consideran que los alivios presentados no han sido suficientes para solventar la crisis.