“Si la FED no baja las tasas será difícil que Colombia lo haga”: Ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, afirmó en medio de una entrevista internacional que si la Reserva Federal (FED) no baja las tasas de interés y, por el contrario, las aumenta, para Colombia será muy difícil disminuirlas.



Así lo dijo en el programa Quest Means Business de CNN, en Washington, Estados Unidos, en el que además anunció a los inversionistas que Colombia va a reducir el déficit fiscal de 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) a 4.,3% del PIB el próximo año.



Actualmente, la Reserva Federal aumentó en septiembre los tipos de interés, en 75 puntos básicos, hasta un rango entre 3% y el 3.25%. En el caso de Colombia, en el noveno mes del año el país aumentó 100 puntos básicos, elevando el indicador a 10%, así lo decidió la junta directiva del Banco de la República.



Lea también: Nobel de Economía Joseph Stiglitz respaldó la reforma tributaria del Gobierno Petro



El líder de la cartera de hacienda también señaló que no se va a reestructurar la deuda, "no vamos a reestructurar la deuda, no lo hemos hecho por décadas y no lo vamos a hacer ahora. Para canjear deuda, el país tiene diferentes mecanismos en los mercados. Es una práctica normal ", recalcó el jefe de la cartera de Hacienda.



En otros aspectos fiscales, dijo que el próximo año el gasto social va a repuntar apoyado en la Reforma Tributaria. Proyecto que busca recaudar $21,4 billones en 2023 y actualmente se encuentra en debate en el Congreso de la República.