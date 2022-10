Nobel de Economía Joseph Stiglitz respaldó la reforma tributaria del Gobierno Petro

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se reunió con el director del hemisferio occidental del FMI, IIan Godfajn y con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Durante este encuentro el Nobel de Economía destacó el proyecto de la reforma tributaria del Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro.



"Creo que Colombia y Chile se están moviendo en la dirección correcta", dijo Stiglitz, declaración que el Ministerio de Hacienda colombiano interpretó como un espaldarazo a la reforma tributaria.



Además, aseguró que no solo en Chile y Colombia, sino también en Estados Unidos, quienes más tienen recursos no pagan impuesto de manera justa y debida, lo cual acaba con la cohesión social y abre paso a la demagogia.



"Para muchos países, la mejor manera de obtener nuevos recursos es a través de la tributación a la riqueza al asegurar que multinacionales paguen una parte justa y al gravar ganancias inesperadas. Estas medidas no afectan la inversión si se diseñan de manera apropiada", agregó el Nobel de Economía.



Asimismo, el ministro de Hacienda de Colombia defendió su propuesta de introducir una sobretasa a las ganancias inesperadas en el sector de las petroleras y del carbón.



"Déjeme enfatizar tres elementos de la reforma: elimina beneficios tributarios para personas, pero también para sectores con amplias exenciones; además propone un impuesto al patrimonio. También habrá impuestos a las ganancias inesperadas del sector del petróleo y carbón. Por ejemplo, cuando tuvimos el boom del café, este sector aportó mucho al desarrollo social y eso es lo que queremos con esta medida y finalmente, la lucha contra la evasión de impuestos que aportará bastante en esta reforma", señaló Ocampo.



Por su parte, el economista estadounidense indicó que "los impuestos sobre los beneficios, en general, si están bien diseñados, no desincentivan las inversiones, pero más aún en el caso de los impuestos sobre las ganancias inesperadas, porque (las empresas) no han hecho nada para merecer esas ganancias".