Según expertos, resoluciones de la Creg afectarán otros componentes tarifarios

Durante la mañana del miércoles se conocieron tres resoluciones con las que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) buscaban frenar -o al menos disminuir- las alzas en los precios de los recibos de la luz.



Sobre esto, Óptima Consultores, dirigida por Alejandro Lucio y Andrés Izquierdo, agregaron a lo ya conocido y difundido por LR, que este documento propone cambios en aspectos que inciden en el costo del componente de restricciones de los usuarios finales.



Allí, las medidas tendrían que ver con las características de las configuraciones de las unidades de las plantas térmicas de ciclo combinado, con el objetivo de generar eficiencias en la asignación y remuneración de la generación de seguridad.



"En términos generales, se busca que los agentes térmicos suministren mayor información acerca de la disponibilidad y precios de oferta en función de la configuración física bajo la que estén operando las unidades de sus plantas. En teoría, de esta manera podría lograrse una reducción en los costos de la generación de seguridad, cobrados a los usuarios a través del componente de restricciones de la tarifa", afirmaron.



En este aspecto, dijo Hemberth Suárez, experto en la regulación de energéticos y socio fundador de OGE Legal Services, se puede hablar de las máquinas que se tienen que prender para comenzar a transmitir y transportar la energía producida, "por lo que un cambio en sus cálculos, se espera que modifique la tarifa a la baja".



Sin embargo, al tratarse de eso, cálculos, el informe de Óptima reconoce que la naturaleza técnica de este proyecto de resolución es tan alta, que no vale la pena profundizar en ella para la divulgación entre los consumidores.



Esto, se sumaría a los alivios ya difundidos para los consumidores, los cuales les ampliaba el margen bajista en sus tarifas, al pasar de aumentos mensuales mínimos de 0,6% a 0%; pero reduciéndolo en el alcista, en el cual el techo era el IPP y ahora será el IPC.



Bajo el mismo aspecto, la propuesta de usar al IPC como aumento máximo para algunos componentes, también se extendería para los rubros de transmisión y distribución, los cuales, voluntariamente, puedan modificar los índices con los que se actualizarán sus cargos.



"Seguramente, como un mecanismo para ejercer presión social adicional sobre los prestadores, se incluyen varias disposiciones sobre la disponibilidad de información: no solo los comercializadores deberán informar a sus usuarios sobre los efectos de la aplicación de estos ajustes en sus facturas, sino que también la Creg publicará la lista de las empresas que se hayan acogido a la propuesta, dando visibilidad plena al mercado y a los usuarios sobre las decisiones de los agentes", se dice en el comunicado.



Entre las conclusiones que se trazan en el boletín, se afirma que las resoluciones reflejan el interés del regulador y del MinMinas para que las medidas permitan tales alivios tarifarios que nazcan "como acuerdos libres entre los agentes prestadores, y sin dar ninguna señal de intervención forzada; esto puede leerse como una señal de tranquilidad".



Aunque, se abre la posibilidad que, en caso de no verse correspondida por las decisiones de los agentes generadores, transmisores y distribuidores, podrían, en otras palabras, no servir de nada.



"En primer lugar, y teniendo en cuenta que el componente de generación es uno de los de mayor preponderancia en la conformación del costo unitario, la Creg respeta el hecho de que las condiciones de precio e indexación de los contratos de suministro fueron pactadas bilateralmente o como el resultado de procesos competitivos de compra de energía a través del Sicep".



Las resoluciones, dijeron, solo 'invitan' a que los agentes “gestionen con sus contrapartes” ajustes en estos contratos. Por esta razón, habrá que ver la capacidad y voluntad de los agentes generadores para ceder y aceptar cambios en precios y/o indexadores que resulten en alivios tarifarios.



Ótima puntualizó que el mensaje del gobierno y del regulador parece claro: "todos los agentes de la cadena de prestación del servicio deberán contribuir para aliviar la coyuntura tarifaria actual". Por ello, agregaron, también se proponen medidas de visibilidad de información que sumarán presión social a las empresas a la hora de tomar las decisiones descritas.