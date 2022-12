Precio del dólar abrió este jueves a $4.762,13 en promedio, con caída de frente a la TRM

Este jueves, el dólar abrió a $4.762,13, en promedio, lo que significó una caída de $3,79 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $4,765.92.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX es de $4,760. El valor máximo es de $4.763 y el mínimo de $4.760. Se negociaron más de US$2,2 millones a través de 6 transacciones.



El precio del dólar continúa su moderación en los últimos días, según expertos a causa de la cautela que se tiene para 2023, año que espera recesiones mundiales.



“Los inversores van a 2023 con una mentalidad cautelosa, preparados para más aumentos de tasas y esperando recesiones en todo el mundo”. dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de Oanda Europe Ltd, a Bloomberg.



Además, “ está China y su cambio de sentido en la prevención de Covid. Ha sido un gran cambio de luchar contra todos los casos a vivir con el virus y eso crea una enorme incertidumbre para el comienzo del año”, completa Erlam.



Hong Kong eliminó los límites a las reuniones y las pruebas para los viajeros en una nueva versión de sus últimas reglas importantes de Covid, lo que ofrece un impulso a la economía global pero genera preocupaciones de que amplificaría las presiones inflacionarias e incitaría a los responsables políticos de EE. UU. a mantener ajustes monetarios estrictos.



Los futuros del índice bursátil de EE. UU. ganaron el jueves debido a que las acciones tecnológicas subieron en el penúltimo día de negociación de lo que ha sido un año brutal para los mercados financieros.



Los contratos en el S&P 500 subieron 0,3%. Tesla Inc. subió más de 3% en las operaciones previas a la comercialización, con gigantes tecnológicos como Amazon.com Inc. y Netflix Inc. también entre los mayores ganadores. Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables y un indicador del dólar disminuyó.



Los precios del petróleo caían más de 2% el jueves, ya que el aumento de los casos de Covid en China atenuaba las esperanzas de una recuperación de la demanda de combustible para el mayor importador mundial de crudo.



El barril de petróleo Brent, la referencia para Colombia, baja 1,15% a US$82,30 el barril, mientras que el WTI desciende 1,25% a US$77,97.



Los mercados del petróleo también se vieron sacudidos por las expectativas de una nueva subida de las tasas de interés en Estados Unidos, en un momento en que la Reserva Federal intenta limitar la subida de los precios en un mercado laboral ajustado.



Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron menos de lo esperado, en unos 1,3 millones de barriles, en la semana finalizada el 23 de diciembre, según fuentes del mercado que citaron cifras del Instituto Americano del Petróleo.