Por falta de recursos, Supersociedades ordenó la liquidación de Justo & Bueno

Luego de que Justo & Bueno pidiera a la Supersociedades la apertura del proceso de liquidación, y de que hoy se llevara a cabo una audiencia pública, la entidad dio por aprobada la solicitud.



Liderado por el juez Santiago Londoño, se informó que el liquidador que estaría a cargo de mitigar las deudas y darle manejo a la situación es el abogado Darío Laguado Monsalve.



Le puede interesar: ¿Bajarán los precios y mejorará el servicio? Las inquietudes del acuerdo entre Avianca y Viva Air



Por el momento, la entidad encargada de realizar la audiencia no ha estipulado una fecha puntual de la acción, por lo tanto cerca de 5.000 colaboradores están a la espera de lo que pasará con sus trabajos y requerimientos personales.



La solicitud realizada por la Mercadería de la luego de que afirmara no haber recibido ningún dinero por parte de terceros. El dinero esperado iba enfocado en cancelar lo relacionado a las acreencias tanto de arrendadores como de acreedores.



“Lamentamos profundamente que no se haya efectuado el pago como prometió el nuevo propietario a los colaboradores, arrendadores y acreedores. En virtud de nuestro análisis de inviabilidad, es nuestro deber solicitar la apertura del proceso (de liquidación), actuando con responsabilidad”, afirmó Justo & Bueno mediante un comunicado.