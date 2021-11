Opinión: ¿qué es el Piso de Protección Social y qué ventajas tiene?

Casi la mitad de los trabajadores del país tienen ingresos laborales inferiores a los $908.526, el salario mínimo, en el caso de los trabajadores en zonas rurales la proporción es mayor, ocho de cada diez.



Esta cruda realidad se agudiza por el efecto, no intencional, del Artículo 48 de nuestra Constitución que indica que, las pensiones y, por tanto, las contribuciones que las financian no pueden ser inferiores al mínimo.

En ese sentido, históricamente estos trabajadores han estado excluidos de la Seguridad Social Integral, lo que también es causa y efecto de la ocupación, casi que de por vida, a actividades de baja productividad ante la ausencia de herramientas de previsión social.



Reconociendo y entendiendo este panorama y nuestra realidad constitucional y laboral, desde este año entró en operación el Piso de Protección Social (PPS).



De las mujeres y hombres que hoy en día han superado la edad de retiro, únicamente el 25 % de ellos tienen acceso a una pensión tal como está definida por nuestra constitución. Esto, sin contar con el hecho de que la mitad de las personas pensionadas actuales adquirieron su derecho bajo una legislación anterior a la Ley 100 de 1993.



Es decir, que lo lograron en condiciones mucho más generosas, tales como la equivalencia de dos años de cotizaciones por la publicación de cualquier libro.



Pensionarse ahora es mucho más exigente y riguroso que antes, y en estas circunstancias, para quienes no consiguen hacer sus cotizaciones, la incertidumbre sobre qué pasará con sus ingresos en la vejez, es mucho mayor.

El nuevo PPS es el remedio a esta situación por varias razones.



Primero, hace parte de nuestro Sistema de Seguridad Social al acoger el ya establecido mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) de Colpensiones e incorpora al nuevo Seguro Inclusivo.



Segundo, está diseñado y dirigido para quienes tienen ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen aseguramiento en salud subsidiada por su clasificación del Sisbén.



Tercero, el Piso acoge a todas las personas que no trabajan tiempo completo y que tienen un empleador o patrón. Por ejemplo, a una persona que trabaja por días a la semana en una casa de familia o por jornal en una zona rural. También se acogen a los independientes o trabajadores por cuenta propia que quieran hacer parte de manera voluntaria.



Cuarto, los aportes son del 15 % sobre la remuneración y se pueden hacer de una manera flexible, no es necesaria la afiliación previa en una oficina de Colpensiones, cargar novedades o asumir riesgo de deuda presunta.



Basta con hacer el primer aporte (siempre superior a $5.000), a través de la planilla Pila para los empleadores, y por medio de cualquiera de los 28 mil puntos de pago con los que Colpensiones tiene alianzas comerciales a lo largo y ancho del país, para los vinculados voluntarios.



(*) Presidente de Colpensiones