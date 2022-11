"Nada sirve crecer un 10 % o 15 % si la canasta familiar crece más": Petro sobre salario mínimo

En medio de un evento junto al Ministerio del Trabajo, en la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al aumento del salario mínimo que actualmente está siendo concertado en las mesas de negociación con los gremios y las centrales obreras.



El presidente aseguró que de nada servía que el salario aumente, si la canasta familiar aumenta.



“Una central obrera por ejemplo puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de la gente que trabaja. Uno porque mucha no está bajo la relación salarial, otra porque de nada sirve crecer un 10 % o 15 % si su canasta familiar crece más, lo que está es bajando el salario”, explicó el presidente Petro.



Lea aquí: Pese a la inflación, colombianos gastan más en alimentos y actividades de ocio



Y reiteró el mandatario frente al tema: “Se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya, no solamente vigilar este tema sino controlarlo”.



Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, expresó que actualmente el Gobierno está en las mesas de concertación definiendo cifras y propuestas.



“Empezamos el día 30 de noviembre construyendo las cifras de productividad, estaremos reunidos (…) por cronograma el 15 y 16 de diciembre ya debemos tener un acuerdo, sino hay un acuerdo, el Gobierno tiene hasta el 31 para sacar un decreto como tal”, explicó la ministra.



Ramírez, además, coincidió con la idea del presidente Petro sobre el salario y la canasta familiar.



“Ha habido una pérdida en el valor adquisitivo de los salarios sobre todo en los últimos 25 años, eso tenemos que decirlo, la reflexión que nos ha hecho como protegemos el valor adquisitivo de los salarios. El salario mínimo está atado a una serie de actividades que sube y tienen una implicación grande como en la canasta familiar”, expresó la ministra.