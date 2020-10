Licorera del Valle baja el precio de sus productos para reactivar mercado

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las directivas de la Industria de Licores del Valle, ILV, están enfilando baterías para tratar de que en este último trimestre del año se impulsen las ventas.



Una de las estrategias será la reducción de precios de algunos productos del portafolio, en especial el aguardiente Blanco del Valle.



José Moreno Barco, gerente de la empresa, dijo durante un debate en la Asamblea del Departamento que en los próximos días se presentará la campaña.



“Hay un desorden de precios, en algunas cadenas de supermercados se vende la botella en $33.000, en otras en $39.000 y estamos tratando de corregir eso”, afirmó el funcionario.

La estrategia es que el aguardiente Blanco tenga un costo máximo de $29.500, con lo cual esperan que pueda competir con algunos licores importados. El precio de la caneca también bajaría unos $1.500.



Adicionalmente, explicó el gerente que el mercadeo se enfocará en el consumo en el hogar, teniendo en cuenta que este año no habrá eventos masivos ni Feria de Cali.



Según el balance presentado por el gerente de la ILV, entre enero y agosto de este año la empresa le vendió al distribuidor de los licores 1.353.455 de botellas, cifra 44% menor frente a los 2.375.000 de igual periodo del año pasado, esto debido en gran parte al aislamiento que generó la pandemia.



Sin embargo, aclaró el directivo que la caída en el consumo de aguardiente ha sido menor (6% al mes de agosto), esto porque el distribuidor de los licores ha vendido también gran parte de su inventario. “A partir de septiembre empieza una recuperación importante porque se han reducido los inventarios y podemos concentrarnos en las compras que el distribuidor nos tiene que hacer”, dijo.



La Licorera espera vender en este último trimestre del año casi 3 millones de botellas.

Viabilidad



La situación de la Licorera es compleja pero desde la región confían en que el panorama no es tan obscuro.



El diputado Juan Carlos Garcés, dice que comparado con lo que esta pasando a nivel nacional y a otras licoreras, los resultados de la ILV no son tan malos. “Tenemos un impacto pero si hacemos un balance, el Valle ha logrado mantener un mercado”.



Sin embargo, considera clave que la compañía logre recuperar la confianza de los empresarios vallecaucanos (discotecas, mayoristas, promotores de eventos), pues muchos no hacen alianzas con la Licorera del Valle porque no les pagan a tiempo. “Si no recuperamos esa confianza no lograremos un mejor posicionamiento”, dijo.

Por su parte el diputado Mario Germán Fernández de Soto, aseguró que la estrategia de mejoramiento de la empresa debe enfocarse en el mercadeo, posicionamiento de las marcas y un plan de distribución más focalizado por regiones. “Hay que darle un vuelco al mercado y crear nuevos productos, por ejemplo, cócteles, bebidas con aguardiente que hoy gustan entre nuevos consumidores”.



El gerente de la ILV, José Moreno Barco dijo que la empresa explora la posibilidad no solo de producir agua, sino bebidas saborizadas, energizantes, y otras que se pueden mezclar con licores, pero aseguró que en este momento de crisis hay que enfocarse “en lo que somos muy fuertes”.



Entre julio y septiembre la Licorera también vendió 1.209.128 unidades de alcohol antiséptico que empezó a producir, a raíz de la pandemia. Asimismo, está comercializando entre licoreras de Antioquia, Cundinamarca y Tolima alcohol para la producción de licor.

En cifras

5,5

millones de unidades de aguardiente y ron esperaba vender este año la Industria de Licores del Valle.



24

mil 286 millones de pesos suman las ventas de la ILV hasta el mes de agosto de este año.