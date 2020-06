Las nuevas dinámicas del comercio en Cali tras la reapertura

Natalia Moreno Quintero

La reapertura paulatina del comercio en diferentes ciudades del país y en Cali trae consigo una nueva normalidad que exige disciplina y compromiso por parte de los comerciantes, pero también de los clientes. Así lo considera Carlos Hernán Betancour, director de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia.



Para Betancour, los días que restan del mes de junio son fundamentales para identificar las proyecciones que tendrá el comercio y la economía en el segundo semestre del año.



De esta manera, según el vocero de Acecolombia, se ha transformado temporalmente la realidad de los centros comerciales en el territorio nacional, y una de las razones es porque los espacios sociales siguen ausentes, es decir, no hay cines, zonas de juegos, atención en mesas en las plazoletas de comidas o restaurantes, situación que ha reducido el tiempo de visitas y el flujo de personas.



Al respecto, Betancour explica que, “mientras antes una visita al centro comercial duraba en promedio dos horas, ahora oscila entre los 45 y 50 minutos, sin embargo, las tasas de conversión son más altas, por ejemplo, antes, de cada cinco personas que iban al centro comercial solo una era compradora, mientras que ahora, tres o cuatro personas de las cinco, realizan algún tipo de consumo”.



Además, tras permanecer cerca de tres meses cerradas, es probable que muchas tiendas en los centros comerciales estén preparando promociones que les permitan dar salida al inventario acumulado y responder con los compromisos económicos adquiridos; por consiguiente, según Betancour, esta situación trae consigo liquidaciones que más allá de ser una buena o mala estrategia de venta, se convierten en una constante que se vivirá en el escenario comercial y que favorecerá a los consumidores.

Al respecto, Octavio de Jesús Quintero, presidente de la junta directiva de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Valle, dijo que se está viviendo una época en la que es importante unir a productores y consumidores para crear una conciencia global sobre la importancia de activar nuevamente la economía sin descuidar la salud.

Para ello, Quintero asegura que se está asesorando a todos los comerciantes, grandes y pequeños, sobre el manejo de las plataformas de ecommerce, call center, y sobre el uso de redes de servicio como WhatsApp.



“Estamos desarrollando desde Fenalco ruedas de negocios, ferias comerciales y empresariales virtuales, para que nuestros empresarios se reinventen y entendamos juntos que hoy en día debemos coadyuvar las ventas que antes eran presenciales con las ventas on line”, destacó.

Apoyo a la economía

Aunque en la ciudad no se ha reactivado la actividad comercial en un 100 %, la reapertura de algunos establecimientos bajo ciertas modificaciones favorece positivamente la economía de la región.



Patricia Vásquez, directora de mercadeo del Centro Comercial Único, afirmó que este establecimiento tiene un gran porcentaje de tiendas abiertas; sin embargo, espera que muy pronto se dé luz verde para la reactivación de otros sectores de gran importancia como la recreación, las plazoletas de comida, los cines y los gimnasios.



“Nuestros clientes nos extrañaban y nosotros a ellos. Estamos felices de abrir con todos los protocolos requeridos convirtiéndonos en un escenario de pedagogía del autocuidado para nuestros visitantes, vendedores y colaboradores. Sabemos que hoy los consumidores buscan ahorrar y por eso tenemos ofertas todos los días”, reiteró Vásquez.



Igualmente, como parte de su estrategia para beneficiar a los clientes, el Centro Comercial Único fomenta las ventas a domicilio de todas las marcas que prestan su servicio en este lugar.



Por otra parte, Ricardo Bonilla, gerente de Cosmocentro Cali, afirmó que, “a pesar de que el inicio de la reactivación económica no ha sido lo esperado, porque no se ha llegado ni siquiera al aforo del 30 %, se sigue trabajando para que las marcas que aún no han abierto, puedan hacerlo cumpliendo los protocolos, y disponer así de una mejor oferta”.



En cuanto a la circulación de personas, agrega que “los visitantes que ingresan en carros y motos por los parqueaderos lo están haciendo de manera regular, diferente al acceso peatonal. Hemos tenido que modificar nuestro horario de atención, de ocho de la mañana a ocho de la noche”.



Bonilla explicó que para evitar aglomeraciones en los parqueaderos, se está prestando el servicio con el 50 % de su capacidad.



En cuanto a las recursos destinados por el centro comercial para que se permita de nuevo su funcionamiento, Bonilla considera que más que un gasto es una inversión para el bienestar de todos. “Todas las noches estamos desinfectando el centro comercial, y durante el día también contamos con personal especializado para esta tarea”, afirmó.



Se espera que en poco tiempo la reactivación comercial sea total.

Impacto de las restricciones

Gustavo Jaramillo, gerente de Unicentro Cali, considera que durante la reciente reapertura se ha percibido poco público, lo cual está relacionado con las restricciones de movilidad tales como el pico y cédula.



“En la primera semana de reapertura de locales comerciales se contó un flujo de aproximadamente 15.000 personas diarias. Asimismo, registramos 33.000 vehículos que ingresaron a nuestro parqueadero y contabilizamos a 1500 colaboradores por día. Además, hemos notado que hay más gente cuando están atendiendo los bancos, es decir, entre las diez de la mañana y la una de la tarde”, comentó Jaramillo.



Hasta ahora 26 marcas de Unicentro se han acogido al servicio de Unientrega, creado por el centro comercial, el cual permite que las personas reciban su compra en un lugar especial de Unicentro sin bajarse del carro y sin ningún costo adicional. Además, “disminuimos la tarifa del parqueadero en 30 % y dejamos una tarifa fija durante todo el día, independientemente del tiempo de estadía.