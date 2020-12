La youtuber del Sena Valle que enseña manualidades a miles de seguidores

Álvaro José Carvajal Vidarte

A Leonor Inés Banguero Galvis la pandemia le dio una nueva oportunidad en su vida. No porque se haya contagiado del virus, sino porque llevó sus enseñanzas al mundo virtual y sin proponérselo se convirtió en toda una youtuber de las confecciones. Tiene más de 7.500 seguidores, entre ellos de Estados Unidos y Europa.



Cuando empezó la cuarentena pensó en facilitar el aprendizaje y decidió grabar sus clases de manualidades en las que usa retazos parar transformarlos en muñecos o accesorios de tela para decorar cocinas, baños y cuartos. En esta temporada navideña le dio vida a algunos adornos que han tenido una respuesta maravillosa en el país y en el exterior. Con el paso de los meses sus alumnos traspasaron fronteras y hoy dice con orgullo que en esta pandemia ha capacitado a 500 personas, todas por el camino de la virtualidad.



Leonor Inés es instructora del Centro de Diseño Tecnológico Industrial del Sena, que está ubicado en el barrio El Pondaje, Distrito de Aguablanca. Trabaja en una sección que se conoce como Vestuario Inteligente, la cual pertenece al área de confecciones y allí se especializó en artesanías que se hacen con los excedentes de tela que quedan del área de vestuario.



Dicho en palabras más simples, Leonor Inés utiliza los retazos para hacer muñecos y toda clase de decoraciones para el hogar.

Vea también: Julioprofe, ¿quién es y por qué es todo un 'hit' en YouTube?



Antes de convertirse en youtuber dictaba clases presenciales a través de los llamados programas especiales que son dirigidos a personas desplazadas y vulnerables. Su función es enseñar manualidades a partir de materias primas que no están en uso. “Lo que hago es reciclar pedazos de tela y les doy vida en diferentes formas y diseños. Enseño a coser, a hacer accesorios y muñecos y ayudo a decorar la casa”.



Al llegar la temporada navideña se dedicó a hacer adornos navideños, como pie de árboles, manteles, cojines, caminos de mesa, limpiones, guantes y otros accesorios para la cocina. “También hacemos tapetes para el baño, colchas de retazo y tendidos para la cama”, dice esta caucana de 53 años, quien nació el Toribío y se crió en Santander de Quilichao.



Toda su vida la ha dedicado a las confecciones y los últimos 17 años se lo ha entregado al Sena. En este 2020, por el impacto que causó la cuarentena, la forma de enseñar cambió. No se quedó de brazos cruzados y decidió empezar a hacer videos desde su computadora para seguir con las clases.



“Lo más gracioso de todo”, como dice Leonor Inés, es que ella misma prende la computadora portátil, prepara las clases y sin la ayuda de nadie graba cada video. “No lo edito porque no sé como se hace y cuando termino la clase, la subo a Youtube”, comenta en medio de risas.



“Si necesito hacer alguna corrección o modificación en la clase, lo que hago es pausar el video y luego lo continuo. Así lo subo”, añade.

Lea además: ¿Cómo reactivar la economía y el empleo en tiempos de covid-19?



Cada clase o tutorial puede durar alrededor de 40 minutos. Ya ha grabado cerca de cien videos desde que empezó el confinamiento. Algunos de ellos, dice la instructora, han tenido más de 4.000 visualizaciones y en total se han contabilizado 265.000 visualizaciones.



“Estoy feliz porque sin proponérmelo tengo seguidores en Ecuador, en Brasil, en Francia y en Carolina del Norte (en Estados Unidos). Incluso he creado algunos grupos de WhatsApp y por allí me han escrito y enviado fotos de los adornos que la gente ha hecho siguiendo mis videos. Por ejemplo, una señora de Brasil me escribió y luego me envió unos muñecos que hizo en casa. Que alegría”, dijo.



Por estos días su felicidad es plena porque el Sena le hizo un reconocimiento y le entregó un certificado de excelencia por su compromiso con su trabajo y por seguir capacitando a miles de personas de muchas partes del país y del mundo.



“Mi otra alegría”, añadió, “son mis dos hijos, uno de 28 años y otro de 24, y mi esposo, que también lleva en su sangre el servicio a la comunidad”.



Testimonio

Marlen Sánchez es una colombiana que vive en el exterior y es una de las estudiantes de Leonor Inés Banguero.



En días pasados le escribió...”Profe, gracias por sus explicaciones. Cada día aprendo más en este curso. Me gusta lo que hace el Sena, lo que hacen sus instructores. Me parece excelente”.



Leonor Inés es Tecnóloga en Confecciones Industriales y es egresada del Sena.