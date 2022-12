La tasa de usura subió y en enero será de 43,26%, anunció la Superfinanciera 

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció que en enero la tasa de usura será de 43,26% para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. El cambio representa un aumento de 180 puntos básicos con respecto al periodo anterior. Esta tasa es 1,5 veces el IBC.



La tasa de usura es el interés máximo que una entidad financiera puede cobrar a sus clientes por un crédito de consumo y ordinario, como las tarjetas de crédito, por lo que el alza en la cifra llevará a los bancos a elevar sus tasas.



En diciembre, la tasa de usura fue de 41,46% y se posicionó como la más alta desde 2007, sin embargo, el récord ahora es para enero de 2023.



Esto comprueba lo que preveían los expertos para 2023, quienes esperaban movimientos adicionales en el primer mes del año. “Estamos esperando un movimiento adicional en el mes de enero, de tal manera que podríamos esperar, incluso, que la presión persista los próximos meses a inicios de 2023. De ahí en adelante esperaríamos estabilidad, y más adelante recorte de tasas, por lo que podría bajar paulatinamente”, afirma David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores.



Por otra parte, la tasa para la modalidad de microcrédito será de 58,8% efectivo anual, un aumento de 337 puntos básicos (3,37%).



Así mismo, la entidad certificó el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 28,84%. Se trata de un incremento de 120 puntos básicos (1,20%) que estará vigente entre el 01 y el 31 de enero de 2023.



Finalmente, la Superintendencia anunció que el Interés Bancario Corriente para los microcréditos aumentó a 39,2%



Con esto, las recomendaciones siguen estando encaminadas al control del endeudamiento y la prudencia en las compras innecesarias para evitar las deudas en momentos de tasas elevadas. "Se debe gastar solo el efectivo disponible, no es una buena idea endeudarse en tarjetas de crédito o créditos de consumo a periodos largos", afirma Diego Palencia vicepresidente de investigación de Solidus Capital.