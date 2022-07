La Andi considera razonable estudiar el futuro de los Días sin IVA

la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se unió a la discusión sobre el futuro de los Días Sin IVA, que el Gobierno entrante planea no dar continuidad, y señaló que es necesario analizar los costos fiscales de la herramienta que se utilizó en el país para reactivar la economía tras la pandemia.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que el Día Sin IVA es una medida que justifica en los momentos en los cuales requiere de medidas extraordinarias para asegurar la reactivación económica. Sin embargo, en momentos en los que el país ya no está en emergencia, puso sobre la mesa el debate del costo fiscal.



“¿Cuál es el costo fiscal? Pregunta especialmente importante en momentos de los cuales se requiere de ingresos fiscales para poder atender las necesidades del Estado colombiano y por otro lado, genera un desplazamiento del consumo hacia los días durante los cuales se genera el beneficio, lo que probablemente en el agregado no genere una mayor demanda para los productos producidos en Colombia, incluso los productos importados”, dijo Mac Master.



Por esa razón, el gremio de los empresarios cree que “es absolutamente razonable que se estudie la misma, que se analice la sostenibilidad de la misma en el largo plazo”, añadió.



Así mismo, Bruce Mac Master señaló que es necesario conocer todas las medidas de carácter fiscal que tomara el Gobierno del presidente Gustavo Petro para analizarlas en conjunto.