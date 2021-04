Asocaña rechaza incremento de IVA al azúcar: "Afectaría al 94 % de los colombianos"

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La idea planteada por el Gobierno de gravar con IVA del 19 % productos de la canasta familiar como el azúcar, el café y la sal en la reforma tributaria que será presentada al Congreso esta semana, fue rechazada por el Sector Agroindustrial de la Caña (Asocaña).



En un comunicado emitido este martes, aseguran que dicha propuesta "afectaría a más del 94% de la población del país".



Claudia Calero, presidenta de Asocaña, dijo sobre el tema que se deben tener en cuenta dos consideraciones: "El azúcar es un alimento esencial que hace parte de la canasta familiar. Al ser esencial no es fácilmente sustituible, afectando a los que tienen menores ingresos, y las familias de bajos recursos invierten cerca del 35 % de sus ingresos en la compra de alimentos, por lo que serían las más afectadas con el incremento".

Y es que para el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, alimentos como el azúcar, el café y la sal no hacen parte de la canasta básica familiar.



“Estamos hablando de unos productos que no son de la canasta básica familiar. No gravaremos la carne, el pollo, los huevos, la leche. Estamos mirando cuáles son esos productos que no son de la canasta básica que se pueden pagar IVA. El jamón serrano se puede pagar IVA, las nueces lo mismo, el café, el azúcar, el chocolate”, afirmó a Blu Radio.



Y completó: “A todos nos gustan mucho, pero que no son un bien esencial para la alimentación de las personas”,



Según la presidenta de Asocaña, gravar con IVA el azúcar provocaría un aumento del % 13 en el precio del producto, "una magnitud prácticamente proporcional al impuesto".



Actualmente, el azúcar está gravada con IVA del 5 %.



El Gobierno busca recaudar $25 billones con la reforma tributaria que radicará esta semana en el Congreso.