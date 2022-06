Grupo Gilinski consiguió un tercer miembro en la junta directiva del Grupo Sura

Cerca de siete meses después de que se conoció la primera OPA presentada por el Grupo Gilinski sobre el Grupo Sura, Jaime Gilinski consiguió tres puestos en la Junta Directiva de la compañía, a través de Gabriel Gilinski y Ángela María Tafur, como miembros patrimoniales; y José Luis Suárez Parra, como independiente.



Sobre las 9:00 a. m. de este lunes se llevó a cabo la reunión extraordinaria de accionistas de la empresa de seguros e inversiones, en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos en Medellín. Allí se encontraron los ‘cacaos’ del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA y los nuevos accionistas del consorcio paisa.



Luego de cumplirse la mayoría del orden del día programado, fue elegida una nueva Junta Directiva, pese a que hace poco más de dos meses fue designado un directorio para el año en curso, en la asamblea ordinaria, cuando el empresario caleño había logrado dos sillas.



Así, el órgano corporativo mayor estará integrado por los miembros patrimoniales Gabriel Gilinski, Jorge Mario Velásquez, Alejandro Piedrahita Borrero y Ángela María Tafur.



En cuanto a los integrantes independientes, los nombres que se sentarán en la mesa principal serán: Jaime Bermúdez, María Carolina Arango y José Luis Suárez, siendo este último propuesto por el empresario caleño.



Previamente, a través de su página web, la compañía de seguros e inversiones publicó las propuestas de los principales socios de la compañía para integrar al nuevo órgano directivo. Sin embargo, llamó la atención que dentro del listado no se incluyó al presidente de Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, quien hacía parte de la Junta como miembro patrimonial.



Con ello, esta es la primera vez en los últimos años en la que Grupo Nutresa no hace parte del directorio de Sura.



El cambio en la Junta no es fortuito. A la espera de que tanto Nutresa como Sura den a conocer su composición accionaria actualizada a más tardar el próximo 30 de junio, el empresario caleño ostenta preliminarmente 34,5% de las acciones ordinarias en circulación de Inversiones Suramericana. No obstante, de confirmarse que compró 14,2 millones de títulos en el mercado público, este pasaría a ostentar 37,6% de participación, con lo cual quedaría a solo 12,5% de tener el control directo de esta compañía.



Según Andrés Moreno, analista financiero y bursátil, los puestos en la Junta Directiva valen lo que sea.



“Una vez se dio el rebalanceo del Msci Colcap, Gilinski logró comprar una gran cantidad de acciones por fuera de las OPA. No le falta mucho y seguramente los movimientos en la bolsa evidencian que estuvo comprando hasta el pasado martes o miércoles”, mencionó.



Hoy, al empresario caleño le siguen socios como Grupo Argos, con 27,6% de la compañía; Grupo Nutresa, con 13%; Cementos Argos, con 6%; Fundación Grupo Argos, con 2,28%; y otros accionistas minoritarios, con 16,62%.