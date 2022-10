Hoy se desarrollará la primera reunión de la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, en la que participarán los empresarios, las centrales obreras y el Gobierno Nacional para definir el salario mínimo del próximo año.



Sobre la mesa ya se han puesto varias estimaciones de lo que será el incremento para 2023.



Los empresarios creen que estará en alrededor de 15% aunque, en todo caso, esperan que no supere 13%. Pero no se descarta un incremento de 20% impulsado por el Gobierno Nacional.



Sin embargo, las primeras señales que ha lanzado el Gobierno Petro no han sido tan altas. El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo que se proyecta una inflación que oscilaría entre 10% y 10,5% al cierre de 2022, por lo que el incremento del mínimo no deberá estar por debajo de ese rango. En ese orden de ideas, el salario estaría entre $1.110.000 y $1.150.000.



Claro está que la inflación viene subiendo más de las expectativas de los analistas, por lo que la estimación del Gobierno podría subir de aquí al cierre del año.



La inflación anual en Colombia se ubicó en 11,44% en septiembre y los economistas proyectan que cierre 2022 en 11,9%, según la más reciente encuesta mensual de expectativas del Banco de la República.



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicó que la mesa de concertación será tripartita y contará con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.



La discusión del salario mínimo será solo el inicio de lo que serán los debates más amplio en materia de empleo, que son las reformas pensional y laboral, las cuales se presentarán el próximo año.



“Vamos a convocar la mesa de concertación nacional donde vamos a estar trabajando las metodologías y vamos a ponernos de acuerdo para crear unas subcomisiones para empezar a trabajar la reforma laboral, otra subcomisión que trabaje la reforma pensional, la mesa de concertación propiamente dicha, que tiene cinco comisiones que hay que activar, y una subcomisión donde vamos a trabajar las propuestas de decretos de reglamentación y de nuevos decretos que está planteando la Conferencia Nacional de Trabajo que realizaron las tres centrales obreras”, dijo la jefe de la cartera laboral, Gloria Ramírez.



Uno de los puntos más polémicos para esas conversaciones será la erradicación de los contratos por prestación de servicios los cuales, según la titular de la cartera “deben desaparecer”.