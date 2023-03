Empresas de turismo lograron negocios por US$54 millones en la Vitrina Turística de Anato

La macrorrueda Colombia Travel Mart (CTM), que se realizó durante la Vitrina Turística de Anato, cerró con resultados positivos para el sector. Según información el Ministerio de Comercio, las expectativas de negocios sumaron US$54 millones.



El evento reunió a 440 empresarios entre 222 exportadores nacionales de 22 departamentos y a 218 compradores extranjeros de 32 países, quienes tuvieron más de 4.700 citas.



El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, destacó que en esta macrorrueda los compradores internacionales “encontraron en nuestro país un destino sostenible, con una exuberante belleza y una rica oferta cultural, gastronómica y de historia. Esto es lo que promovemos desde el Gobierno del Cambio y lo que nos permitirá avanzar en nuestro propósito de convertir a Colombia en un destino de paz, en armonía con la vida”.



Por su parte, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, aseguró que “Colombia se posiciona como el país de la belleza y como una potencia mundial de la vida que avanza hacia la paz total gracias a los resultados positivos que obtuvimos en la macrorrueda de turismo Colombia Travel Mart”.



Los países que más reportaron negocios fueron Canadá (US$ 11,2 millones), Estados Unidos (US$ 6,8 millones), Brasil (US$ 5,3 millones), Perú (US$ 5,2 millones) y Venezuela (US$ 4,6 millones). Además, otros mercados como Polonia, Holanda y Finlandia mostraron un alto interés en el país para incluir en sus portafolios actividades turísticas que ofrecen los empresarios colombianos, las cuales están en armonía con la vida.



Asimismo, los departamentos que más generaron negocios fueron Cundinamarca (US$ 20,1 millones), Bolívar (US$ 10,6 millones), Antioquia (US$ 6,4 millones), Caldas US$2,8 millones) y Valle del Cauca (US$ 2,7 millones), los cuales mostraron experiencias novedosas, adaptadas a las nuevas tendencias y que presentan aquellos destinos que alguna vez estuvieron ocultos.



Tal es el caso de la empresa Mar Caribe Travel, de Córdoba, que estuvo por primera vez en la macrorrueda y presentó nuevos destinos, listos para recibir viajeros internacionales. Su CEO, Carlos Arévalo, contó: “Fue un sueño participar en esta rueda de negocios internacional porque tenemos el objetivo de promocionar el bajo Caribe colombiano, queremos conectar esos productos que ya están posicionados como Cartagena, Santa Marta o San Andrés, y así halar a los viajeros internacionales un poco más abajo, para que conozcan las maravillas que hay en el Archipiélago de San Bernardo o el Urabá”.