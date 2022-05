El rescate prometido no llegó para Justo & Bueno, y su historia en el proceso de reorganización termina mal. La cadena de descuentos y bajo costo estaba a la espera de una inyección de capital de parte de la firma china JF Capital, que se anunció en su momento como la posibilidad para cancelar sus acreencias y superar la crisis. Anoche la cadena informó: "lamentamos que los nuevos dueños no hayan logrado cumplir con los plazos acordados".



En vista de que no hubo informe ni pagos a la fecha, Justo & Bueno anunció: "Vemos inviable nuestra operación. Cerraremos de manera preventiva nuestras tiendas y centros de distribución". Medida que toma, según la cadena de retail de bajo costo, para priorizar la seguridad de todos los miembros de su equipo.



Se había definido el 10 de mayo como la fecha destinada para recibir los recursos, estipulados por un monto de US$628 millones, alrededor de los $2,4 billones. La idea era financiar las deudas y el pago a proveedores, e impulsar una expansión hacia países como México, Ecuador y Argentina.



El 29 de marzo se firmó el acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería S.A.S. y la marca Justo & Bueno, con la compañía china JF Capital International Ltd. En una comunicación enviada a colaboradores y arrendadores, los nuevos dueños asumieron el compromiso de pagar las “acreencias causadas desde la admisión a la reorganización hasta

el 30 de abril de 2022”.



Además de no recibir pagos, a la fecha Justo & Bueno tampoco recibió un informe requerido por el juez delegado de la Superintendencia de Sociedades para explicar la estructuración del negocio propuesto, el mecanismo, el monto de la operación y un plan de capitalización.



La compra de JF Capital tiene el aval de la Federación Mundial de Asociaciones de la Unesco y de la Conferencia Episcopal Ecuménica Mundial, "razón por la cual nos sentimos respaldados y confiados en el resultado", informó la cadena de hard discount.



La cadena de supermercados Justo & Bueno tiene una participación de 18,2% en el sector discounter en el país. Es tercera en la lista, detrás de Ara, con 22,3%, y Tiendas D1, líder del sector, con 52,8%.



Justo&Bueno presta su servicio en 29 departamentos y 300 municipios. Reconoció hace un año, el 12 de mayo de 2021, que sus deudas sumaban $772.236 millones y, a partir de esa fecha, la empresa inició el trámite de Negociación de Emergencia del Acuerdo de Reorganización (Near), admitido por la Superintendencia de Sociedades el 18 de enero.



En medio del curso de la audiencia pública a Justo&Bueno, se conoció que enfrenta 501 memoriales de acreedores que demandan el pago de sus obligaciones post-reorganización, además de 20 acciones de tutela. El juez había aplazado la audiencia hasta el 12 de mayo, a espera que el nuevo dueño girara los recursos y se iniciara una nueva etapa para proveedores, empleados y clientes.



"No entendemos qué pudo pasar con el anunciado ingreso de recursos", dijo Justo & Bueno en un comunicado. Ahora, la cadena espera que el nuevo dueño chino "se manifieste públicamente y dé la mejor solución posible para todos".



La audiencia con la Superintendencia de Sociedades está citada para el jueves. Justo & Bueno espera, por el bien de su equipo y proveedores, que la flamante inversión prometida no haya sido un mal llamado 'cuento chino'.