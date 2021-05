"Debemos enfocarnos en las soluciones": Propacífico sobre panorama en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

El sector privado y los gremios del Valle del Cauca reiteraron su voluntad de diálogo con los gobiernos y líderes del paro para encontrar una pronta solución que permita el desbloqueo de las vías y el regreso a la normalidad de Cali y la región.



Se debe construir una agenda colaborativa y común, que lleve al departamento y al país a encontrar consensos para superar los recientes acontecimientos, expresaron en un comunicado firmado por 44 entidades y organizaciones.



“Nos solidarizamos con las familias de todos aquellos que han perdido a sus seres queridos o hayan visto afectada su integridad y la de sus bienes durante estos días de zozobra. Rechazamos de manera enfática cualquier tipo de violencia sin importar cual sea su origen. A quienes trabajamos en y por el Valle del Cauca nos duele la situación de todas las víctimas vallecaucanas”, señala el comunicado.



Gremios y empresarios reconocen las necesidades urgentes de los distintos actores sociales que piden respuestas en el marco del respeto y haciendo buen uso de los mecanismos de expresión ciudadana que da la democracia.



“Somos defensores del derecho a la protesta pacífica y del deber que tienen tanto las instituciones a las cuales respaldamos, como los ciudadanos, de garantizar que este se ejerza bajo condiciones de respeto a la vida y los derechos”, añade.



María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, una de las líderes de la región y firmante del comunicado, dialogó con El País. Expresó que la visita del Presidente a Cali es importante. Dejó instrucciones para avanzar en el diálogo y varios delegados del Gobierno Nacional para construir un acercamiento entre las partes que permita el regreso a la normalidad.



¿Qué tan cerca está la solución o el camino hacia ella frente al paro que reporta la ciudad de Cali?



Mire, yo veo el panorama con optimismo, creo que así tenemos que verlo, es nuestra responsabilidad.



Sobre la visita relámpago que hizo el presidente Duque en la madrugada de este lunes, la comunidad no la vio con muy buenos ojos. Se esperaba que tuviera un mayor contacto con la comunidad. ¿El sector privado qué opina?



Yo creo que aquí tenemos que estar enfocados en lo fundamental y en buscar una solución a lo que hemos estado viviendo en los últimos días en Cali.



Creo que tenemos que estar todos muy enfocados en esa solución. Como hemos dicho en algunas ocasiones, el desbloqueo y el regreso a la normalidad para que haya suficiente comida y los elementos esenciales en los hogares caleños y vallecaucanos es la prioridad.



Entendemos las razones que pueden estar detrás de las movilizaciones, pero queremos ser parte de esos diálogos en los que han estado la gobernadora y el alcalde.



Insistimos en el llamado para que se levante el bloqueo de las vías.



El sector privado está listo para contribuir a la solución y analizar lo que se viene en el futuro.

Hay quienes insisten en que el Presidente regrese a Cali para que tenga un contacto con la gente y con líderes del paro...



Te repito, creo que hemos tenido una delegación amplia del Gobierno Nacional, además el Presidente estuvo en Cali y dio unas instrucciones.



Así que tenemos que estar enfocados en lo fundamental, en lo importante, en esas instrucciones y que todas las medidas, no solo permitan el desbloqueo, sino el regreso a la normalidad, para que miles de empleados puedan volver a trabajar, para que el aparato productivo del Valle del Cauca se vuelva a reactivar y que a su vez tengamos tranquilidad en nuestros hogares, que haya abastecimiento normal de los elementos esenciales.



Creo que eso está por encima de que si el Presidente tiene que estar aquí o no. Es importante su presencia, pero como le digo hemos tenido la presencia de las Fuerzas Militares y de delegados del Gobierno Nacional. Así que debemos estar unidos para buscar las soluciones y sobre todo pensar en el dialogo y en soluciones de mediano y largo plazos.



Somos los caleños los que tenemos que construir juntos una solución.

¿En eso están todos los gremios y empresarios?



Sí, claro. Como lo expresamos en el comunicado del fin de semana, el documento los firman 44 entidades y organizaciones y el llamado es al diálogo constructivo para encontrar las alternativas de solución.



Lo que está pasando en Cali nos genera a todos angustia, pero como le digo debemos estar unidos trabajando por nuestra región, entendiendo que el diálogo es la solución, pero también entender que es una necesidad que se desbloqueen las vías y la ciudad. Es urgente retomar las actividades económicas, comerciales.



Lo que hoy se percibe en el paro es que no hay un solo liderazgo, hay una gran dispersión. Incluso las comunidades indígenas tienen otras pretensiones. ¿Cuál es su apreciación?



Justamente por eso se han demorado los diálogos y poner un ritmo más claro en las conversaciones porque sí hay dispersión.



El tema de las comunidades indígenas tiene su particularidad, su propio ritmo, pero creo que será el Ministerio del Interior y las autoridades nacionales las que deben tener esa conversación.



Si bien las comunidades indígenas requieren de un diálogo, ese debe darse en un escenario un poco al margen de lo que viene pasando con los miles de jóvenes que están en las calles reclamando algunas reivindicaciones que son claras e importantes.



Nosotros como sociedad tenemos que pensar en soluciones para los miles de jóvenes que están en las calles.

¿Los corredores humanitarios están funcionando?



Sí, están funcionando pero no es suficiente. En esto quiero reiterar que la protesta es clara, pacífica, pero acá tenemos otros ciudadanos que requieren volver a la normalidad, tener un abastecimiento completo de sus necesidades.



Hemos visto como los precios de los bienes de primera necesidad han subido. Han entrado algunos alimentos, pero no son los suficientes y no podemos olvidar lo que dijo la Cámara de Comercio de Cali sobre las pérdidas que ha dejado el paro y que ha impactado a los pequeños y medianos negocios. Las pérdidas ascienden a $1,2 billones. Es una cifra muy delicada, por eso debemos buscar soluciones conjuntas, unidos, sobre todo después de un año de pandemia que generó muchas dificultades financieras.



Quiero recordar que las empresas del Valle del Cauca son unidades de negocios pequeñas y medianas, la mayoría se concentra allí. Y en este momento no pueden trabajar y se están quebrando. Se están afectando todos, no una minoría como piensan algunos, somos todos.