Economía de EE.UU. seguirá creciendo pese a crisis del sector bancario: Departamento del Tesoro

Pese a los temores de recesión reforzados por la crisis del sector bancario, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que la economía de su país seguirá creciendo.



La quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank el mes pasado sacudió a la industria, lo que llevó a las autoridades estadounidenses, incluido el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, FED a intervenir para evitar el contagio.



Desde entonces la situación se ha calmado, pero los analistas advierten que las consecuencias de la inestabilidad reciente podrían continuar, dado que los bancos endurecen los estándares crediticios, reduciendo el crédito disponible para los hogares y las empresas.



"Sigo anticipando que la economía estadounidense crecerá, que el mercado laboral se mantendrá sólido y que la inflación bajará", afirmó no obstante Yellen.



Esta semana el presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que la crisis actual aún no ha terminado y se notará en los próximos años. Señaló que las condiciones actuales no se parecen en nada a las de la crisis financiera de 2008, pero agregó que no está claro cuándo terminarán los problemas.



Sobre este tema, Yellen insistió en que hará cuanto pueda por garantizar que todos los depósitos estén seguros y monitorear las condiciones del sistema bancario.



Los funcionarios también están "preparados para usar todas nuestras herramientas según sea necesario para instituciones de cualquier tamaño con el fin de mantener el sistema sano y salvo", dijo.



Después de la quiebra de SVB, las autoridades estadounidenses reaccionaron para garantizar que los clientes pudieran acceder a los depósitos e hicieron lo mismo con Signature Bank.



Posteriormente, la Fed y otros bancos centrales importantes se coordinaron para que los prestamistas tuvieran acceso a la liquidez.



"Nuestro sistema bancario es sólido y resistente", dijo Yellen y añadió que las iniciativas tomadas tienen como objetivo "reforzar eso y garantizar una amplia confianza pública".