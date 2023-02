¿Cuándo acabará la pesadilla de los precios altos? Lo que se proyecta sobre la inflación en Colombia

Los precios de la canasta familiar se convirtieron en el dolor de cabeza de los hogares colombianos desde finales del año pasado, pues la inflación alcanzó el nivel más alto de la última década. En pocas palabras, hoy todo está más caro.



Vale la pena recordar que la inflación anualizada en Colombia se situó el pasado mes de enero en el 13,25%, la cifra más alta registrada desde 1999. Por sectores, los alimentos y bebidas alcohólicas marcaron la línea al alza de la inflación, con una variación mensual del 1,76% e interanual del 26,18 %, siendo la mayor de todas las categorías.



Gremios y analistas económicos confían en que estas cifras, que han golpeado el bolsillo de los colombianos, empiecen a ceder a partir del segundo semestre del año.



Carlos Alomía, gerente de la Central de Abastecimiento del Valle, Cavasa, señaló que en el sector de los alimentos no es fácil vaticinar los precios, pues el mercado es parecido a la bolsa de valores; es de oferta y demanda. “Hay aspectos como el dólar que no cede, que inciden directamente en el costo de productos y materias primas importadas”.



Le puede interesar: Preocupación entre empresas de energía y comunicaciones por anuncios de Petro



Sin embargo, anotó que alimentos como la papa, que entra en cosecha en aproximadamente dos meses, y la cebolla, pueden, para el segundo semestre del año, presentar una baja en los precios, pero “obviamente estarán sujetos al movimiento del mercado”.



Igualmente, cítricos como el aguacate, el limón, la mandarina y la naranja, van a tener sus ciclos de producción y por lo tanto, sus precios estarán más favorables.



Claro está que productos como la carne de res, los huevos y los lácteos, se mantendrán en el rango alto en el que están actualmente y el valor de los granos dependerá de la importación. “Según los datos que manejamos, me atrevería a decir que el final del año llegará con una tendencia de precios a la baja”, recalcó el Gerente de Cavasa.



Similar apreciación tiene Octavio Quintero, presidente de la Junta Directiva de Fenalco Valle, quien señaló que a los propios comerciantes tampoco les conviene los precios altos de la canasta familiar, porque obviamente se frena el consumo.



Para el dirigente gremial la pandemia, el estallido social, el prolongado invierno, la guerra en Ucrania y el dólar volátil, han sido los factores principales que han incidido en la escasez de productos y materias primas, que por ende terminan en costos elevados.



“Pese a todo lo anterior confiamos en que a partir del segundo trimestre se vaya mejorando el panorama, teniendo en cuenta que el Ideam pronostica un mejor clima y confiando en que el paso por la Panamericana haya mejorado”, sostuvo Quintero, quien se atrevió a decir que este año la inflación va a alcanzar un máximo de 7% u 8%.



Y es que factores relacionados con las afectaciones provocadas por el invierno como el cierre de importantes vías como la Panamericana y la devaluación del peso en las últimas semanas genera más presión en los precios retrasando el quiebre de la tendencia.



Lea aquí: Precio del dólar cerró la semana a la baja, pero continúa sobre los $4.900



En Cali por ejemplo, el cierre de la Panamericana contribuyó a que en enero la ciudad registrara la cifra de inflación más alta entre las 23 principales ciudades del país.



Al respecto, Harold Londoño, gerente de Estudios Económicos y Analítica de la Cámara de Comercio de Cali, dijo que “en la medida que el ritmo de la actividad económica continúe desacelerándose y el crédito de consumo se siga moderando, el componente de inflación asociado con presiones de demanda empezará a ceder. Asimismo, el ajuste de la economía contribuirá a corregir el déficit de la balanza comercial”.



Agregó que pese a la cautela que genera la incertidumbre económica, la inversión podría desempeñar un papel clave para que la economía colombiana crezca o sostenga los niveles de producción.



Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, en el tema de la oferta factores como los precios internacionales de los insumos, inciden en el precio de los alimentos.



Cabe recordar que Colombia tiene que utilizar más de dos millones de toneladas de fertilizantes y ocho millones de toneladas de materias primas para la producción de pollo, cerdo, tilapia y algo de leche.



Igualmente, las tasas de interés altas han afectado a los agricultores en la consecución de créditos y el clima que afecta el desarrollo de las cosechas.



“Hay variables que toca monitorear constantemente sobre las cuales el Gobierno Nacional puede tener instrumentos de política pública para mitigar su impacto”, subrayó el Presidente de la SAC.

1,5 por ciento podrá crecer la economía colombiana este año, según algunos analistas. Otros son menos optimistas.

¿Qué dice el Emisor?

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, dijo en el Congreso de Asobancaria que el Emisor espera que la inflación esté próxima a iniciar una senda descendente, la cual estaría inicialmente jalonada por una reducción sustancial en el ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos.



“La inflación básica podría seguir mostrando aumentos durante el resto de este semestre, pero la perspectiva es que en el segundo semestre del año empiece a mostrar también una tendencia descendente, reforzando el comportamiento de los alimentos y coadyuvando al proceso de convergencia en dirección a la meta, proceso que continuaría a lo largo de todo el 2024”", insistió Leonardo Villar.



Puede ser de tu interés: Análisis: ¿qué viene para Colombia ante la desaceleración de la economía?

8 millones de toneladas de materias primas se necesitan en Colombia para la producción de carne, pollo y algunos lácteos.

Lo que dicen los analistas

Para este año algunos analistas ven un crecimiento económico de entre el 1% y el 1,5 % con unas tasas de inflación altas y con una inflación que no terminará el año por debajo del 9 %.



Sergio Olarte, economista principal de Colpatria, señaló que lo que está viendo es que la economía comenzó el año de manera floja.



“Adicionalmente podemos esperar que esta desaceleración continúe porque la inflación en la economía no cede y se espera que este indicador no baje a un solo dígito aproximadamente hasta octubre de este año, y las tasas de interés del Banco de la República tampoco van a poder bajar”, puntualizó.