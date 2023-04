Continúan las críticas de gremios a la reforma laboral: "no enfrenta la informalidad"

Siguen los cuestionamientos de empresarios y gremios al proyecto de reforma laboral, que ya está en manos del Congreso, pero aún no empieza el debate.



La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, considera que el proyecto, tal como está, podría provocar inconvenientes en un contexto de desaceleración económica.



“Consideramos que la reforma laboral no ataca dos de los problemas laborales más graves que está sufriendo el sector: la informalidad y el desempleo, pues el documento está dirigido para los ocupados formales, que son la minoría, dejando barreras de entrada cada vez más pronunciadas para los informales y desempleados”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



Agregó que en el sector turismo, en su mayor parte, se trabaja los 7 días a la semana, por lo que iniciar la jornada nocturna a las 6: 00 p.m. y no como está hoy jornada diurna entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., generaría recargos del 35%, “lo que agravaría los costos de los empresarios del sector”.



“Esto estaría pensado bajo medidas que eran más comunes en dinámicas empresariales del pasado, en el que los trabajadores y las compañías prestaban servicios hasta las 6 de la tarde, lo cual no sucede en la actualidad”, insistió la dirigente gremial.



Asimismo, considera que frente a los días dominicales y/o festivos, los cambios propuestos acarrearían las siguientes consecuencias: El recargo dominical y festivo pasaría del 75% al 100% de la hora; el recargo del trabajo extra dominical y festivo diurno pasaría del 100% al 125% de la hora; el recargo del trabajo nocturno dominical y festivo pasará del 110% al 135% de la hora; el recargo del trabajo extra dominical y festivo nocturno pasaría del 150% al 175% de la hora.



Según un informe de la firma de abogados BéndiksenLaw, hay 6 aspectos del proyecto de reforma que afectarían a las empresas: los mayores costos, que ya señaló Anato, la limitación de la tercerización y la mayor estabilidad laboral, la formalización de las empresas, el fortalecimiento sindical y la revisión de políticas internas.



De acuerdo con el análisis de la firma de abogados, tras la reforma las empresas también tendrán muchos problemas para contratar empleados temporales y la relación laboral será cada vez más difícil de eludir.



“Con este proyecto las empresas como Rappi tendría que convertir a sus rapitenderos en trabajadores y ellos dejarían de ser contratistas independientes. Hay todo un título en la reforma orientado a reglamentar cómo operan las empresas de aplicaciones digitales”, dijeron.



El abogado Sebastián Béndiksen resaltó el valor de la reforma para garantizar el derecho al trabajo. Sin embargo, ve una problemática en el hecho de que el Gobierno descargue esta responsabilidad en las empresas y que no proponga ningún tipo de apoyo para una transición.