Consejos para inversores: la importancia de los bonos de bienvenida

La situación económica y financiera no es sencilla en ninguna parte del mundo: la salida de la pandemia se ha demorado más de lo esperado, así como también han aparecido nuevos factores negativos. El conflicto entre Rusia y Ucrania, es sin duda, uno de los más importantes. La consecuencia de este cóctel puede verse en las variaciones del tipo de cambio o la creciente inflación en muchas economías.



De esta manera, se ha hecho costumbre que los pequeños y medianos inversores tengan que recurrir a nuevas estrategias para volver a recuperar la senda positiva o, al menos, cuidar el valor de sus ahorros. Las nuevas tecnologías han ayudado a que eso sea mucho más fácil que antes, sobre todo con la expansión que ha tenido el sector Fintech en Colombia.



Este rubro empresaria, compuesto principalmente por firmas jóvenes, tiene como objetivo introducir lo mejor de la innovación tecnológica a las soluciones financieras de los usuarios. En los mercados, esto puede verse con el crecimiento de usuarios que operan cada día desde Colombia.



Las plataformas de trading, en ese sentido, son como cualquier otra aplicación en nuestro smartphone y nos abren la puerta a operar con activos financieros de los más variados. Ahora bien, ¿cómo reconocer la mejor alternativa para nosotros? Hablemos, a continuación, de los bonos de bienvenida y su rol central.

Bonos de bienvenida: por qué son tan importantes

Tal y como hemos mencionado, la oferta de plataformas de trading ha ido creciendo de gran manera en el último tiempo. Si bien eso puede resultar positivo si se tienen en cuenta la cantidad de alternativas y la competencia entre distintas empresas, también representa un desafío para el usuario a la hora de elegir la mejor opción.



Los bonos de bienvenida se encargan de hacer un poco más sencilla esa tarea, ya que sirven para distinguir la conveniencia para el usuario. El bono de bienvenida es, en simple palabras, el regalo que le da la empresa al nuevo usuario por decidir abrir una cuenta en esa plataforma.



Ese bono de bienvenida puede ser con o sin depósito previo, siendo la segunda alternativa la más buscada por los inversores. ¿Por qué? Porque permite empezar a operar sin necesidad de tocar nuestro capital, lo que al mismo tiempo reduce los riesgos en caso de un mal movimiento.



Esos bonos, claro, no son los más habituales, por lo que también debemos señalar los bonos con depósito previo, que es la forma que tiene la empresa de bonificar al usuario por la confianza y la elección para su firma.



Una plataforma de trading que no ofrezca esta recompensa a los nuevos usuarios correrá con una clara desventaja en torno a sus competidores. ¿Quién no busca algo gratis después de todo? Más aún si ese obsequio nos puede permitir ganar más dinero en el mercado.



Así entonces, un inversor debe siempre considerar este factor antes de optar por una plataforma de trading por sobre otra. Un bono de bienvenida puede significar empezar con el pie derecho el sendero de las inversiones si se lo usa con inteligencia o un llamado de atención si lo hemos utilizado de forma errónea.