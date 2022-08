Competencia en negocios de pizzas continúa creciendo en Cali

La competencia en el sector gastronómico, especialmente en el susegmento de comidas rápidas (pizzas) sigue creciendo en Cali.



La empresa Little Caesars Pizza (LCPZ), considerada la tercera mayor cadena de pizzerías del mundo, aterrizó en Cali con un moderno punto de venta en el sur y anunció que pondrá en marcha otras tres tiendas en los siguientes meses.



La firma competirá con Dominos, HUT y en el caso de Cali, con Cheers, entre otras.



“LCPZ Colombia es una franquicia con experiencia no solo en Colombia, sino en México, Puerto Rico y República Dominicana, y ahora nos expandimos con nuestra marca en Colombia, en Cali”, indicó Jeremy Vitaro, director Ejecutivo de Desarrollo.



“Este país es un mercado clave para nosotros en Latinoamérica, en razón a que el mercado de la pizza continúa creciendo en la región. Tenemos presencia en Bogotá, y tenía sentido desarrollarla en una de las ciudades más grandes de Colombia, donde ahora podemos ofrecer nuestra propia pizza”, añadió.



Vale la pena recordar que la empresa abrió sus puertas en el país en 2020, con dos tiendas en Bogotá, y ahora posee nueve en el país. Little Caesars continuará su expansión con planes de lograr un crecimiento de dos dígitos de las tiendas en los próximos 4 años.