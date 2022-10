Economía colombiana decrecería 0,6% por la reforma tributaria: Andi

Durante el conversatorio 'La reforma tributaria del nuevo Gobierno: análisis y propuestas', en el congreso de Fenalco, los presidentes de ese gremio y la Andi hablaron con Óscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático, para exponer sus principales inquietudes sobre el proyecto. Puntualmente, sobre su impacto en el crecimiento de la economía, que según Bruce Mac Master podría ser -0,6%.



Jaime Alberto Cabal, que lidera la agremiación de los comerciantes, dijo que "el incremento de los impuestos puede llevar a que los colombianos tengan menos dinero para comprar e invertir, y si se afecta al tiempo el ahorro, el consumo y la inversión, entraremos en una franca parálisis".



Además, pidió que mantengan los días sin IVA y que se eliminen los impuestos saludables, y recordó que el gobierno tiene otras fuentes de ingresos para financiar la necesidad de sostenibilidad fiscal, como el control a la evasión, la disminución de costos burocráticos y disponer de bienes de la SAE. "Esperamos que el segundo debate no sea a pupitrazo, como el primero", dijo.



Por su parte, Mac Master dijo que, más allá de las observaciones puntuales sobre varios factores que preocupan, es importante tener en cuenta que la situación económica "es la más delicada en muchos años".



El panorama global de inflación y recesión, que podría llevar a un escenario de estanflación, "es una situación que incluso el presidente reconoce, por lo que tendríamos que preguntarnos si esta es la tributaria, del tamaño y con las características que necesitamos en este momento", dijo.



Yendo un paso más allá, el representante de la oposición dijo que, antes de esas preguntas, sería importante preguntarse, en primer lugar, si la reforma es necesaria. "Lo que tenemos que hacer es que la economía crezca, es el factor preponderante en la reducción de pobreza. Por cada punto de reducción de la pobreza, el crecimiento aporta 74%, entonces el mejor subsidio es un empleo, y no el freno que contiene la reforma".



Los cálculos de la Andi, hechos sobre el texto original y no la ponencia aprobada en primer debate, apunta a que la economía decrecería 0,6% por cuenta de la reforma, adicional a la desaceleración que plantean las distintas proyecciones publicadas.



Además, tras recordar la alta carga impositiva a la que están sometidas las compañías, dijo que "no es justo y es estigmatizante que el presidente diga que no queremos pagar impuestos para pagar la paz. Somos el país donde más pesa el pago de las empresas como porcentaje del PIB. Este gobierno ya tiene un recaudo garantizado, sepamos entonces en qué se van a gastar".



Sobre el trámite legislativo que resta, dijo que este "no es momento de mostrar si se tiene fuerza en el Congreso, sino de tomar la mejor decisión, y está ahora en manos de los congresistas".