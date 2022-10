Precio Dólar en Colombia superó máximo histórico y cerró este viernes a $4.636,84

Este viernes, el dólar cerró a $4.636,84 en promedio, lo cual representó un aumento de $17,06 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.619,78.



El precio promedio de cierre supera la TRM máxima histórica de $4.627,61, que se tocó hace pocos días, por lo que la TRM vigente para mañana será la más alta. En el intradía, la divisa incluso superó los $4.700.



"Obedece a la volatilidad de los mercados. Hoy todo amaneció tranquilo pero luego el petróleo empezó a caer 3%. También hay preocupación por la diferencia de tasas entre Estados Unidos y Colombia, pues parece que el Banco de la República no va a subir tan aceleradamente las tasas, mientras que a la Reserva Federal sí le quedan dos subidas importantes de 75 puntos básicos cada una", dijo José Luis Hernández, trader de mesa institucional de Corficolombiana.



Según la plataforma Set-FX, el precio de apertura de la divisa estadounidense fue de $4.555 mientras que el máximo alcanzó niveles de $4.707 y el mínimo de $4.548,25. En este momento se han negociado más de US$20 millones a través de 63 transacciones.



Solo en los últimos cuatro meses, el peso colombiano se ha devaluado 24% frente al dólar, 14% respecto a las principales divisas de Latinoamérica, 12% frente a varias monedas petroleras y 11,5% respecto a divisas de países desarrollados, según un análisis de Corficolombiana. Frente a esto, Julián Romero, economista jefe de Corficolombia menciona que nuestra moneda viene perdiendo valor respecto, no solo al dólar, sino también frente a otras monedas, como las de países exportadores de petróleo y otros países de Latinoamérica y esto está relacionado directamente con la incertidumbre de política económica local.



Asimismo, en Estados Unidos los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 registraron ganancias tras una pérdida anterior de más del 0,5%. Los movimientos siguen a la subida del 2,6% del jueves, que puso fin a una racha de seis días de pérdidas en Wall Street, incluso después de que los datos de inflación por encima de las previsiones cimentaran las apuestas sobre nuevas subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal. Además, hoy el dólar alcanzó un máximo de 32 años frente al yen japonés.



Se espera que los bancos estadounidenses registren el mayor descenso de beneficios de todos los sectores del índice S&P 500, según los datos recopilados por Bloomberg Intelligence. El temor es que el endurecimiento de la Fed provoque impagos y obligue a los bancos a dotar mayores provisiones contra pérdidas.



El barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, caía 3,06% a US$91,68; mientras que el WTI descendía 3,82% a US$85,71.



El hidrocarburo registró pérdidas semanales, ya que las señales de desaceleración económica mundial y el endurecimiento de la política monetaria amenazan con reducir el consumo de energía. La Agencia Internacional de la Energía advirtió anteriormente que los recortes de la producción de crudo acordados por el grupo OPEP+ corrían el riesgo de provocar una subida de los precios que hiciera entrar a la economía mundial en recesión.



Por otra parte, desde que Petro asumió el cargo en agosto como el primer líder izquierdista de la nación, los $11.000 millones en bonos en dólares de Ecopetrol han perdido casi un 8%, más del doble de la caída promedio entre las empresas del Índice de Energía de Alto Rendimiento de EE. UU. de Bank of America Corp



Con respecto a monedas digitales, los criptoactivos ganaron, con el Bitcoin tocando un máximo de una semana, a punto de superar el nivel de 20.000 dólares.



Finalmente, el mercado y el movimiento de la divisa norteamericana se mantendrá con la volatilidad debido al momento económico por el que está pasando el mundo.