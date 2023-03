Casi 26% han subido los precios de los alimentos en Cali en el último año; esto es lo que se prevé para el resto de 2023

Este año, Cali ha sido la segunda ciudad del país con el mayor aumento en los precios de los alimentos, tendencia que preocupa a todos los hogares caleños.



Según el Dane, en la capital del Valle, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 4,67% en lo corrido del año, es decir entre enero y febrero del 2023. Solo Bucaramanga sobrepasó a Cali con 5,50 % y el promedio del país llegó a 4,10 %.



Asimismo, la inflación anual al mes de febrero de alimentos, en la capital del Valle, fue de 25,77%, también la segunda más alta. En este caso el primer lugar se lo llevó Tunja con el 25,66 % de variación.



Y el panorama no parece cambiar de forma contundente para este mes. Óliver Medina, jefe de precios de la Central de Abastecimiento del Valle, Cavasa, contó que “aún persiste la canasta familiar más costosa de los últimos años, ya que la mayoría de los rubros que la componen como lo son granos, procesados, lácteos, huevos, cárnicos y perecederos, principalmente, reportaron precios muy por encima de lo normal”.

Esto referido al pasado domingo cuando entraron a Cavasa 2484 toneladas de comida, 87 % de lo esperado.



En este inicio de año Cali y la región han estado muy impactados por la crisis vial de Rosas, Cauca, pues de Nariño llega el 40 % de los alimentos que consumen los hogares caleños.



“Seguimos afectados por los traumatismos que nos esta generando la problemática actual de la vía Panamericana que hace que la gran mayoría de vehículos de carga estén utilizando la vía alterna, generando sobrecostos”, dijo Medina.



Agregó que también el factor climático, los ciclos de cosecha, el alto precio en los insumos agrícolas, más el dólar alto generan incertidumbre sobre lo que pasará con los precios de los alimentos en la ciudad.



Similar opinión dio Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC para quien estos resultados están determinados por las graves consecuencias que dejó el Fenómeno de La Niña y los altos precios de los insumos que aún no se regulan.

16,68 por ciento fue la variación de los precios en los servicios de restaurantes y hoteles en la ciudad

A propósito

La inflación en la ciudad de Cali en febrero fue de 1,43%, menor al promedio nacional (1,66%) y 0,3 puntos porcentuales menos que en igual mes del 2022.

Los rubros de gasto que más influyeron en la variación de precios fueron los de educación con un repunte de 6,77 % y el transporte con 2,88%. Los alimentos en el segundo mes del año registraron un alza de 1,21%, lo que evidencia una leve desaceleración frente al promedio nacional de 1,60%, según el Dane.

Asimismo, el dato del IPC de Cali anual a febrero llegó a 13,33 %, levemente por encima del promedio nacional que se ubicó en 13,28%.

¿Qué pasará con los precios?

Según Cavasa, el precio del arroz ha aumentado 78%. Esta semana alcanzó cotizaciones que oscilan entre $ 48.950 y $ 52.500 la arroba. En diciembre pasado se vendía a $29.563.



Otro de los alimentos que ha subido es la zanahoria. Hoy el bulto de 50 kilos está en $65.000 y a finales de 2022 estaba en $55.000.



La papa guata y la papa parda siguen con la tendencia al alza por causa de los traumatismos en la vía Panamericana. Por ejemplo este fin de semana cerraron parcialmente la carretera y eso causó traumatismos.



Así las cosas, un bulto de 50 kilos ambas clases se consigue en $105.000, cuando el precio normal es de $50.000.



En cuanto a las frutas, la pera importada es la más cara del mercado. En diciembre de 2022, la caja de 17 kilos costaba $113.000 y hoy el incremento es del 33% con un valor de $150.000.



Julián Gómez, director de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, explicó que en Cali los precios siguen altos por el exceso de liquidez que hay en las calles. “Particularmente en la ciudad aún hay mucho dinero ilegal que hace que el consumo de los caleños siga alto y el efecto frenar el consumo que busca el Banco de la República con el aumento de las tasas de interés, aquí no ha surtido el efecto esperado”.



Pese a que la inflación de alimentos en Cali sigue alta, se ha notado una desaceleración en los precios. Entre enero y febrero variaron 4,67% frente a la 9,01% de igual periodo del 2022, lo que genera alguna esperanza de que el panorama cambie en algún momento.