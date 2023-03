Banco Agrario anunció que también tendrá reducciones en sus tasas de interés 

El Banco Agrario anunció nuevamente la reducción en la tasa de interés, así lo dio a conocer el presidente de la entidad financiera, Hernando Chica Zuccardi, quien manifestó: “tenemos las tasas de interés más bajas del mercado, para pequeño productor, con un promedio de 15,65% efectivo anual”, destacó el directivo.



En ese sentido, estas nuevas tasas aplicarán a las siguientes líneas como: Pequeño Productor, Mujer Rural, Joven Rural, Agrolisto y Crédito Verde, por lo tanto la meta es desembolsar este año $4,2 billones entre más de 412.000 clientes.



Finalmente, la entidad también anunció que la tarjeta de crédito Dinámica bajó su tasa de interés al 19,8%, mientras que la tarjeta de crédito Agroinsumos, que tiene una de las tasas más bajas del mercado con 24,74% vuelve a bajar, quedando desde este martes en 6,88%.



Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que el Banco Agrario es un instrumento fundamental para incentivar la reactivación del sector agropecuario e hizo un llamado a los productores del sector para que generen una demanda y se acerquen a la entidad.



Adicional a esto, la entidad financiera aspira no sólo a seguir impulsando al sector agropecuario, sino a mejorar la experiencia de los clientes con la financiación de las líneas de capital de trabajo e inversión.