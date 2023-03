"Es bachiller, no terminó la carrera ”, continúa polémica por embajador en México

La Procuraduría General de la Nación investiga irregularidades en el nombramiento del embajador de Colombia en México, Álvaro Moises Ninco Daza y tiene en la mira al ministro de Ciencias, Arturo Luna Tapia, por las certificaciones de experiencia que permitieron su designación pese a que aparentemente no cumplía los requisitos para ello.



Según el ministerio Público, la evaluación fue realizada por la comisión de evaluación de méritos, actualmente conformada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia; el director del Dafp, César Augusto Manrique Soacha, y la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño.



Le puede interesar: Continúa polémica por nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como embajador en México



Al parecer, la hoja de vida de Ninco Daza no cumple con los requisitos que la ley exige para ocupar el cargo de embajador.



Según la cancillería todo ciudadano que haga carrera diplomática consular debe cumplir con cuatro principales requisitos: ser colombiano de nacimiento y no tener doble nacionalidad. Tener título universitario expedido por establecimiento de Educación Superior oficialmente reconocido. Tener definida su situación militar. Hablar y escribir, además del español, un idioma de uso diplomático.



En diálogo con Semana, Daniel Briceño, abogado penalista de la Universidad Externado, explicó que en el nombramiento de Ninco Daza hay varias irregularidades.



“Álvaro Moisés es un nombramiento que va a seguir generando polémica por varias razones: una persona que quiere empezar la carrera diplomática debe ser colombiano de nacimiento. Tener título profesional cualquiera y hablar un segundo idioma distinto al español. En el caso de él, revisamos la hoja de vida y sólo hizo hasta noveno semestre de ciencia política, no terminó la carrera. Pero aparte de todo, no tiene experiencia profesional. Solo laboral, solo ha trabajado, ojo a esto, dos años y medio. Como asesor de Gustavo Bolívar, incluso, en comunicaciones. Uno no cumple los requisitos, entonces debe ir a un Comité, en el que están varias personas, incluyendo la Universidad Nacional. En el caso de Ninco, quedó claro que, efectivamente, no cumplía con los requisitos para el cargo”, señaló el académico.



Lea además: Funcionarios de carrera han interpuesto 22 demandas por 'dudosos' nombramientos de Petro



Funcionarios que participaron en la revisión del perfil de Ninco Daza también han hecho sus reparos. “No era la indicada para el papel fundamental que asumiría, si se tiene en cuenta la responsabilidad con México y la importancia como aliado comercial, político, económico y cultural, entre otros”, manifestó la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño.