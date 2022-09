Andi estima que economía colombiana solo aguantaría una reforma tributaria de $8 billones

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, aseguró la economía de Colombia apenas podría soportar una reforma tributaria de $8 billones y no una de $25 billones, como la que estima el Gobierno Nacional.



El dirigente gremial dijo que el recaudo tributario ha venido creciendo a tasas muy altas, por lo que no sería necesario aprobar más impuestos, sino implementar un plan de austeridad y de redistribución de los gastos gubernamentales.



"Si el Gobierno insiste y quiere hacer cosas nuevas. Familias en Acción, por ejemplo, puede valer entre $2,5 billones y $3 billones, pero si el Gobierno quiere hacer 2,5 veces Familias en Acción, en ese caso estaríamos hablando de una tributaria, no de $25 billones, sino de $8 billones, que sería, realmente, lo máximo que aguantaría la economía colombiana. Y no estoy hablando de las empresas, sino de los ciudadanos y los hogares", aseguró el jefe de la Andi.



Según un estudio del gremio, el recaudo total de impuestos que recibió el Gobierno Nacional en 2020 fue de $130,8 billones, mientras que en 2021 creció 24,1% y llegó a $162,2 billones.



"El dato de 2022 todavía no se conoce, pero sí sabemos que el Gobierno se ha venido dando cuenta de que efectivamente el recaudo va a ser mayor. La primera estimación hablaba de $170,2 billones, la segunda decía que iba a ser de $183,5 billones y la tercera ya lo estima en $202,5 billones. Es decir, entre el año pasado y este, el recaudo total va a aumentar $40 billones", aseguró Mac Master.



En cuanto a las cuentas para el próximo año, la Andi cita los datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo que estima que en 2023 va a haber un incremento de otros $42 billones en el recaudo de impuestos, pasando de $202,5 billones a $244,4 billones. Es decir, que entre 2021 y 2023, el recaudo tributario total aumentaría alrededor de $82 billones.



"Yo entiendo que el Gobierno Nacional quiera aumentar los recursos porque quiera hacer más proyectos y programas. Nadie lo duda, eso no sucede solamente en Colombia. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de qué es lo que puede hacer la economía. Estamos aumentando los recursos que pasan de un lado hacia el otro en $80 billones en solo dos años".



La Andi también alertó que estas cuentas se hacen sin contar los ingresos que estima el gobierno con la reforma de $25 billones. En este caso, el aumento del recaudo sería de en $105 billones en dos años.